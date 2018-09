Kinderturnen startet wieder

Die Übungszeiten des Kinderturnens der Abteilung Breitensport der Sportgemeinschaft Aulendorf beginnen. Das Kinderturnen für Grundschüler der ersten und zweiten Klasse mit Melanie Maier startet am Montag, 17. September, um 16 Uhr, das Eltern-Kind-Turnen mit Olesja Stoll am Dienstag 18. September, um 16 Uhr. Das Kinderturnen für Kindergartenkinder mit Jessica Kugler beginnt am Dienstag, 18. September, um 16 Uhr, das Eltern-Kind-Turnen mit Darja Köhler am Mittwoch, 19. September, um 16 Uhr. Das Kinderturnen für Kindergartenkinder mit Kristina Heckel ist am Mittwoch, 19. September, um 16 Uhr, das Geräteturnen für Grundschüler der zweiten bis vierten Klasse mit Eckard Lehmann am Mittwoch, 19. September, um 16 Uhr. Info und Anmeldung beim jeweiligen Übungsleiter in der Turnstunde oder unter www.sga-breitensport.de