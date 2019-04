Kinderkreuzweg in Aulendorf findet Jahr für Jahr größeren Zuspruch

Gemeinsam mit Jesus den schweren Weg gehen – war das Thema des diesjährigen Kinderkreuzweges am Morgen des Karfreitag im Gemeindehaus St. Martin in Aulendorf. Ana Aßfalg und Anni Riquartz, die den Kinderkreuzweg im Jahr 2014 in der Kirchengemeinde St. Martin ins Leben gerufen haben und seither vorbereiten und durchführen, konnten dieses Mal über 40 Kinder von drei bis zwölf Jahren und viele Eltern begrüßen. Mit dem Lied „Bleibet hier und wachet mit mir“, musikalisch begleitet von Anna Riquartz (Querflöte) und Katharina Aßfalg (Geige), wurden die Anwesenden in den Garten Gethsemane mitgenommen.

Nachdem die Kinder diesen mit Moos gestaltet hatten, lauschten sie mit großen Augen den Erzählungen über den Judaskuss, die Gefangennahme und Verurteilung Jesu und seinem Weg bis zum Tod am Kreuz. Die ganze Zeit waren sie aktiv ins Geschehen mit eingebunden, sei es beim Bau des Stadttores, beim Ablegen von Steinen auf dem Weg oder dem vorsichtigen Betasten der spitzen Dornen der Dornenkrone. Dabei gelang es den beiden Initiatorinnen stets, einen Bezug zum Alltag der Kinder herzustellen. „Jetzt darf jeder von euch ein Steinchen nehmen und an seine eigene Mama denken“, forderte etwa Leiterin Aßfalg die Kinder auf, nachdem sie zuvor die Rolle von Maria, der Mutter Jesu, in einfachen Worten erklärt hatte.

Der Tod ist nicht das Ende

Bewegend für die anwesenden Erwachsenen war die andächtige Stille, während ein schlichtes Holzkreuz von Kinderhand zu Kinderhand weitergereicht wurde. „Es war unglaublich, wie ruhig und leise die vielen Kinder die ganze Zeit über waren“, zeigte sich Mitorganisatorin Riquartz sichtlich beeindruckt.

Ein ganz wichtiges Element des Kinderkreuzweges war die Vorwegnahme der Ereignisse der kommenden Tage, so dass die Kinder im Vorfeld bereits miterleben konnten, dass der Tod am Kreuz nicht das Ende ist, sondern ein Beginn. Mit Feuereifer halfen sie dann auch, den Kreuzweg mit weiteren Tüchern und unzähligen Kleinigkeiten wie Blüten, Muscheln, Schneckenhäuschen und Zweigen in einen Baum des Lebens umzuwandeln, währenddessen die anwesenden Eltern das Lied „Du wirst grün“ sangen.

Nach dem abschließenden „Vater unser“ erhielten die Kinder zur Erinnerung an den diesjährigen Kinderkreuzweg ein kleines Holzkreuz. Darüber freuten sich die Zwillinge Elly und Lucie (9 Jahre) besonders und Raphael (6 Jahre) fand es ebenfalls ganz toll. Für den zwölfjährigen Johannes hingegen war besonders wichtig, dass durch die Verwandlung des Kreuzweges in einen Baum des Lebens der Karfreitag etwas von seiner Traurigkeit verloren hat. „Ich freue mich schon auf das Eierbemalen heute Mittag“, verriet er der SZ, „das gehört bei uns nämlich traditionell zum Karfreitag.“