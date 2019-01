Kindergartenkinder ziehen in den Übergangs-Kindergarten Schatzkiste ein

Der städtische Kindergarten „Schatzkiste“ beim Schulzentrum Aulendorf hat am Montag den Betrieb aufgenommen. Hierfür wurde von der Stadt zunächst für drei Jahre eine Containeranlage angemietet und ausgestattet. Notwendig geworden war dies durch den erhöhten Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen.

Wilma Hensler, bei der Stadtverwaltung zuständig für Kindergarten, Jugend und Familie, freut sich über die rasche Verwirklichung der Übergangslösung. „Es ist noch nicht alles perfekt eingerichtet, was an den langen Lieferfristen der Möbel liegt,“ erklärt sie. Aufgrund der Dringlichkeit habe man sich aber entschlossen, dennoch zu öffnen. Auch der Außenbereich mit rund 600 Quadratmetern Fläche, der in der Gesamtkonzeption als weiterer Raum gerechnet wird, werde, sobald es die Witterung zulässt, noch kindgerecht gestaltet. Bis dahin können die Kinder, dank des günstigen Standortes mit den Erzieherinnen den nahe gelegenen Stadtpark zum Spielen im Freien nutzen. Trotz der schwierigen Situation auf dem Arbeitsmarkt sei es gelungen, sehr gut qualifizierte Fachkräfte für die Schatzkiste zu gewinnen, sagt Hensler. Auf den Namen „Schatzkiste“ angesprochen, antwortete die städtische Mitarbeiterin, dass sie diesen gewählt habe, weil Kinder die größten Schätze der Gesellschaft sind. Zudem wollte sie damit dem negativ besetzten Begriff „Containerlösung“ entgegentreten.

Außen trist, innen bunt

Der erste Anblick der Containeranlage auf dem asphaltierten Gelände des ehemaligen Lehrerparkplatzes ist zugegeben etwas trist. Im Inneren jedoch ist dieser Eindruck augenblicklich vergessen. Selbst wenn die Wände noch etwas kahl sind und auch ersichtlich ist, dass einige Möbelstücke fehlen, strahlen die Räume bereits am zweiten Tag nach dem Einzug Fröhlichkeit aus. Man darf gespannt sein, wie Kinder und Fachpersonal ihre Schatzkiste gemeinsam noch weiter verwandeln. Leiterin Sarah Michelberger erklärt bei einem Rundgang das pädagogische Konzept, nach dem der Kindergarten mit offenen Gruppen geführt wird. Sie freut sich, dass alle Materialien, die benötigt werden, um mit den Kindern zu arbeiten, bereits vor Ort sind und täglich weitere Pakete geliefert werden. Derweil sind ihre Kolleginnen Sabine Möllmann und Monique Tunger in den großen Gruppenräumen mit den Kindern beschäftigt. Es wird gemalt, eines der Mädchen verkleidet sich als Prinzessin, die Jungs haben die Holzeisenbahn und Autos in Beschlag genommen. Namen haben die Gruppen noch nicht. Die Erzieherinnen haben beschlossen, diese später in einer Kinderkonferenz gemeinsam festzulegen. Spätestens am Tag der offenen Tür, der fürs Frühjahr geplant ist, wird es soweit sein. Zuvor gibt es einen Kennenlerntag am Montag, 28. Januar, an dem Interessierte von 14 bis 15 Uhr Gelegenheit haben, die „Schatzkiste“ zu besichtigen.