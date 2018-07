Kindergarten am Steege kommt gut an

Seit sieben Jahren führt der Waldkindergarten Aulendorf vor den Sommerferien ein dreiwöchiges Steegersee-Projekt durch. Die „Schwäbische Zeitung“ hat die Kinder dort jüngst besucht.

Am Eingang zum Steegerseebad liegen bunte Rucksäcke, die auf ihre Besitzer warten. Es ist Montagmorgen kurz nach 8 Uhr, die Nacht über hat es geregnet. Ausgerüstet mit Matschhosen und Anorak kommt eine fröhliche Kindergruppe um die Ecke. Die Kinder schnappen sich ihr Rucksäcke oder den Rollkoffer und passieren den Eingangsbereich. Simone Beer, Leiterin des Waldkindergartens, weist die Kinder auf den Morgengruß hin und so kommt Bademeister Dieter Eisele in den vielfachen Genuss von „Guta Morga“ oder auch eines einfachen „Hallo“ aus Kindermund.

Nach dem Durchgang bleiben alle wie von Zauberhand gestoppt stehen. „Es gibt vereinbarte Haltepunkte“ erklärt Erzieherin Beer schmunzelnd. Beim nächsten Haltepunkt, dem Stammplatz während des dreiwöchigen Projekts werden Decken und Handtücher ausgebreitet. Obwohl das Gras noch feucht ist, ziehen die Kinder Schuhe, Gummistiefel und lange Hosen aus und Badehose oder kurze Hose an. Das kann dauern und manchmal ist auch die Hilfe von Praktikant Jan Weilandt notwendig. Er zeigt den Kindern, wie man die Schuhbändel öffnet und ermutigt dann: „Den Zweiten schaffst Du alleine!“

Strenge Regeln bei 16 Kindern

Als alle umgezogen sind, wird gemeinsam zum Wasserspielplatz gewechselt. Die Kinder freuen sich ungemein über das tiefe Loch im Sand, das wohl am Vortag gegraben wurde. „Jetzt haben wir eine richtige Ritterburg“, ruft eines der Kinder. 16 Kinder am Wasser zu beaufsichtigen, benötige strenge Regeln, erklärt Beer, die trotz der großen Verantwortung völlig entspannt ist. Eine der Regeln lautet: Während des Freispiels dürfen die Kinder nur bis zu den Knien ins Wasser. Erst wenn alle Schwimmflügel oder Schwimmgurte anhaben, geht es gemeinsam weiter rein.

Die Erzieherin Simone Schwarz hat heute den Part, die Kinder, die am oder im Wasser sind, im Auge zu behalten. Wenn ein Kind sich mehrfach nicht an die Regeln hält, sei die letzte Maßnahme, es von den Eltern abholen zu lassen und mit einem Tag Pause zu belegen, so Kiga-Leiterin Beer. Der Tagesablauf ist klar strukturiert. Von 7.15 bis 8.30 Uhr ist Bringzeit, dann findet ein Morgenkreis statt und danach der obligatorische Rundgang um den Steege. Dann erst folgt das freie Spiel innerhalb des Steegegeländes mit Vesperpause. Um 13.30 Uhr endet der Kindergartentag.

Freitags ist Themenessen angesagt. Während des laufenden Steegeprojekts gab es etwa Leberkäsewecken und Pizza. In der Abschlusswoche stand als absolutes Highlight Chicken Nuggets auf dem Speiseplan. Das Freitagsessen mit einem Eis zum Nachtisch wurde durch Spenden und Elterneinsätze wie beim Weihnachtsmarkt mitfinanziert.

Vorschulkind Arthur beantwortet die Frage, was denn am Steege anders sei als im Wald, äußerst schlagfertig: „Ich mag es gerne, T-Shirt und kurze Hosen anzuhaben; wenn wir im Wald sind brauchen wir wegen den Mücken lange Sachen.“ Dafür gibt es am Steege aber auch mal die eine oder andere Überraschung, wenn etwa ein Badestammgast für die Kinder einen Schatz im Sand vergräbt. Am Ende des Projekts würden sich die Kinder wieder auf „ihren Wald“ freuen, verrät Simone Beer.