Kindergärten laden zum Martins-Umzug ein

Die Kindergärten St. Berta und St. Martin laden alle Kinder mit ihren Familien und Freunden zu ihrem St.-Martinsumzug am Sonntag, 11. November, ein. Der Kindergarten St. Berta trifft sich um 17.15 Uhr im Hof des Kindergartens in der Safranmoosstrasse. Der Kindergarten St. Martin trifft sich um 17.15 Uhr neben dem Eingang der Schwabentherme. Von dort aus laufen die Kinder mit ihren Laternen zum Schlossinnenhof. Dort wird die Geschichte von St. Martin erzählt und gespielt. Der diesjährige Erlös des Martinsfestes soll an das ambulante Kinderhospiz in Biberach gespendet werden.