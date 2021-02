Kinderferienspaß findet wieder statt – Stadt Aulendorf sucht noch Unterstützer

Die Stadt Aulendorf informiert die Eltern der sechs- bis zwölfjährigen Kinder darüber, dass auch in diesem Jahr in den Sommerferien der Aulendorfer Kinderferienspaß angeboten wird.

In den ersten beiden Ferienwochen, vom 2. bis 13. August bietet das Team der offenen Jugendarbeit zwei fest buchbare Wochen mit einer Betreuung von 7.30 bis 16 Uhr inklusive Mittagessen an. Jede Woche wird unter einem anderen Motto stehen. Die dritte Ferienwoche vom 16. bis 20. August wird mit verschiedenen Angeboten und einer festen Betreuungszeit von 8 Uhr bis 12.30 Uhr durchgeführt. Jedoch sind hier einzelne Tage und Veranstaltungen buchbar. In der fünften Ferienwoche, vom 30. bis 3. September bietet das Team der offenen Jugendarbeit eine weitere fest buchbare Woche mit Halbtags-Betreuung an. In den Wochen vier bis sechs der Sommerferien vom 23. August bis 10. September gibt es verschiedene Angebote von Vereinen, Einrichtungen, Veranstaltern, die jeweils einzeln buchbar sind.

In diesem Zusammenhang ruft die Stadt Aulendorf Vereine, Institution und Interessierte, die sich vorstellen können, ein Angebot während der Sommerferien zu machen, auf sich zu melden.

Die ersten beiden sowie die fünfte Sommerferienwoche werden in Zusammenarbeit mit dem Erzbischöflichen Kinderheim Haus Nazareth Sigmaringen als Träger der offenen Jugendarbeit durchgeführt. Die Wochen drei übrigen Wochen sollen durch Angebote von verschiedenen Einrichtungen, Vereinen und Institutionen gestaltet werden.

Interessierte können sich bis spätestens 9. April an die Stadtverwaltung Aulendorf, Hauptamt, Sieglinde Koch, Telefonnummer 07525 / 934107, oder E-Mail-Adresse kinderferienprogramm@aulendorf.de wenden.