Kinder spenden für „Aulendorfer für Aulendorfer“

Die Kinder vom Kindergarten auf der Steige in Aulendorf haben ihren Bollerwagen voll mit Paketen gepackt. „Für wen ist das?“, fragt ein neugieriges Kind. Die Antwort kommt prompt: „Für Menschen, die wenig haben.“

Kindermund tut Wahrheit kund, heißt es. Die Aktion „Aulendorfer helfen Aulendorfern“ läuft in dieser Woche. Wer helfen will, kann haltbare Lebensmittel und Hygieneprodukte in Paketen oder Tüten gepackt bis 26. November an folgenden Stellen in Aulendorf abgeben: Schuhhaus Weber, Modehaus Scheffold, Frischemarkt Raisch und Datensysteme Hirschmann & Kern.

Auch die Kleinsten machen mit bei der Spendenaktion „Aulendorfer für Aulendorfer“. (Foto: Kindergarten)

Die Schulkinder und Kindergärten liefern die Spenden direkt beim Gemeindehaus St. Martin ab. So auch die Kinder des Studienkollegs St. Johann Blönried. Die Klasse 5a ist besonders engagiert und meint: „Wenn jemand in Not ist, müssen wir einfach helfen!“ Die Kleinsten vom Kindergarten sehen es auch so: „Wir haben so viel, unser Kühlschrank ist voll, dann können wir denen, die brauchen, etwas abgeben.“