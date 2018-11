Kinder sind „unterwegs mit Franz von Assisi“

Mehr als 50 Kinder sind am Samstag, 10. November, in das katholische Gemeindehaus gekommen, um zusammen einen Kinderbibeltag zum Thema „Unterwegs mit Franz von Assisi“ zu erleben. Am Vormittag ging es mit dem fröhlichen Lied „Laudato si“ und einem kleinen Theater zur Einstimmung in das Thema los, bevor die Kinder sich je nach Klassenstufen in verschiedene Gruppen aufteilten, teilt das Katholische Pfarramt St. Martin mit.

Die Kinder der ersten und zweiten Klasse beschäftigten sich mit dem Sonnengesang und legten laut Mitteilung ein tolles Bodenbild, bevor sie dann die einzelnen Strophen in einem Mobile selber nachbauten. Die Kinder der dritten und vierten Klassen begaben sich auf die Reise durch das Leben des Franz von Assisi. Anhand der Vogelpredigt gestalteten hätten sie ein tolles Plakat getstaltet, und auch an die Vögel im eigenen Garten sei gedacht worden, da sie einen Vogelfutterspender bastelten, heißt es weiter.

Auch in der Gruppe der Großen ging es um Franz von Assisi. Sie sind raus in die Natur, in den Wald, und seien mit offenen Augen unterwegs gewesen. Dort beschäftigten sie sich mit Symbolen für genaues Sehen, einander helfen und vielem mehr. Nach einem gemeinsamen Mittagessen und einer Mittagspause mit Bewegung ging es zurück ins Gemeindehaus. Dort starteten alle wieder mit Liedern in den zweiten Teil des Kinderbibeltages.

Durch viele verschiedene Methoden, die sich das Kinderbibeltagsteam in langer Vorbereitung überlegt hatte, gelang es laut Pfarramt, die Kinder auch weiterhin zum Mitmachen zu begeistern. Zurück in den Gruppen wurde bei den Kleinen an ihrem Mobile gebastelt. Die mittleren Kinder durften ihre Futterstation gestalten, während die Großen wieder im Wald waren und dort große Baumscheiben mit ihren Symbolen gestalteten.

Zum Ausklang feierten alle einen gemeinsamen Kindergottesdienst, zu dem Eltern, Geschwister, Großeltern in die evangelische Thomaskirche kamen. Anhand einer kurzen Zusammenfassung und mit den mitgebrachten Dingen konnten alle erfahren, was die Kinder an diesem Tag gemacht hatten. Die großen Baumscheiben wurden im Altarraum der Kirche präsentiert. Mit den selbstformulierten Fürbitten der Kinder und dem Vater unser wechselten sich kindgerechte Gesänge ab, bevor zum Abschluss alle Gottes Segen erbaten und der Kinderbibeltag zu Ende ging.