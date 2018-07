Kinder, Kernstadt, Kläranlage: Gemeinderat tagt

Wie sieht die Übergangslösung für die Kinderbetreuung in Aulendorf aus, nachdem die Kindergartenplätze ausgehen? Dieses und zahlreiche weitere Themen stehen auf der vollgepackten Tagesordnung des Gemeinderats des Stadt Aulendorf am Montag, 23. Juli, ab 18 Uhr bei seiner öffentlichen Sitzung im Ratssaal. Vorgestellt wird dort auch die Stadtbildanalyse für die Kernstadt Aulendorf und ein Sachstandbericht zum European Energy Award. Auch die geplanten Gewässerentwicklungsmaßnahme an der Schussen und der Dorfstadl Zollenreute werden Themen sein. Befassen wird sich der Rat auch mit Haushaltsfragen; so steht die Feststellung der Jahresrechnung 2017 an, es wird über eine weitere Sondertilgung beraten und der Nachtragshaushalt steht zum Beschluss an. Vergeben soll der Rat die Bauleistungen für die Sanierung der WCs und für die Brandschutzmaßnahmen am Schulzentrum. Auch die Kläranlage sowie die Beratung über die Nutzung von Social-Media-Kanälen stehen auf der Tagesordnung. Auch der Jahresabschluss 2017 der Schlossmuseum Aulendorf GmbH sowie die Entlastung des Aufsichtsrats stehen an, genauso wie die Vertragsverlängerung von Gebäudereinigungsleistungen. Top 17 ist dann die Annahme und Verwendung von Spenden.