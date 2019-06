Kinder feiern gelungenes Sommerfest

Der Name machte dem diesjährigen Sommerfest des städtischen Kindergartens „Villa Wirbelwind“ sowie der angegliederten Krippe am vergangenen Freitagnachmittag wahrlich alle Ehre. Bei lupenreinem Freibadwetter feierten Erzieherinnen und Kinder, Mamis und Papis sowie alle Verwandten und Freunde den Höhepunkt des Kindergartenjahres.

Nachdem Kinderhausleiterin Margot Schwald die Gäste begrüßt sowie allen Helfern und Gönnern für das vergangene Jahr aufs Herzlichste gedankt hatte, gab den Startschuss traditionell ein Auftritt der Kinder mit verschiedenen, durch die Erzieherinnen liebevoll eingeübten Liedern, welche heuer in einer „Jahreszeitenuhr“ durch das Kindergartenjahr führten. In diesem Jahr aus praktischen Gründen in den Garten der Krippe verlegt, sangen, tanzten und spielten die verschiedenen Gruppen aus Leibeskräften mit eifrig roten Wangen unter Regie ihrer Erzieherinnen durch die einzelnen Monate und deren Ereignisse hindurch. Vom Matschwetter im Herbst, dem Martinsumzug und vom traditionellen Nikolausbesuch über Schneeflocken, dem Frühlingserwachen mit einem astrein pantomimisch nachgestellten „Floh-Fang“ bis hin zum sommerlichen Blumentanz war denn auch wirklich alles geboten. Selbst die Kleinsten aus der Krippe waren mit von der Partie, die absoluten „Minis“ unter ihnen sogar auf den Armen ihrer Erzieherinnen, weil das eigenständige Laufen zwar noch in Arbeit ist, das „Dabeisein“ aber auch schon in der Kindergartengemeinschaft ganz großgeschrieben wird.

Und so trotzten alle kleinen Akteure der hochsommerlichen Hitze in einer erstaunlichen Ausdauer, und auch einer heiteren Stimmung ihrer Zuschauer tat die heiße Junisonne keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil, ein Potpourri aus Sonnensegeln und bunten Schirmen, verschieden kostümierten Kindern, leuchtenden Ballons und sichtlich beeindruckten Gesichtern bot ein farbenfroh-fröhliches Bild, als die Kinder den Gästen zum Finale ihr schon eingangs gesungenes und traditionelles „Sommerfest-Lied“ lebhaft entgegen schmetterten.

Im Anschluss ging es zur wohlverdienten Belohnung der Kleinen hinüber in die Räumlichkeiten und den kühleren Garten des Kindergartens zu noch kühleren Getränken und zu Kaffee für die Großen. Musikalisch begleitet wurden die Kinder und ihre Erzieherinnen in gewohnter Manier von Eugen Oswald mit seiner Ziehharmonika. Dass das Ponyreiten aus Tierschutzgründen in diesem Jahr ausfallen musste, war für Alt und Jung bei derart hohen Temperaturen nur mehr als verständlich, außerdem warteten auf den Nachwuchs auch schon verschiedene andere Spiele-Highlights und Attraktionen nebst einem kindergarteneigenen Kasperletheater. „Wir hatten damit gerechnet, dass viele Leute bei dem Wetter lieber zum Baden gehen und bestenfalls noch zum Auftritt kommen“, meinte Kinderhausleiterin Margot Schwald und fuhr fröhlich lachend fort: „Umso mehr freue ich mich, dass so viele Familien noch mit in den Garten gekommen sind, einfach klasse!“

Zum Frühabend hin gab es dann Würstchen im Wecken, die Kinder spielten und lärmten und die Erwachsenen plauderten unter Schatten spendenden Bäumen und Sonnensegeln und konnten hierbei das vor ihnen liegende hochsommerliche Wochenende gebührend einläuten. Ein rundum gelungenes Sommerfest.