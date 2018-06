Kinder feiern Fasnet in der Stadthalle

Buntes Fasnetstreiben für die Kleinen hat es am Mittwochnachmittag in der Aulendorfer Stadthalle gegeben. Beim Kinderball war die Halle gefüllt mit kleinen Prinzessinnen, Cowboys und weiteren Mäschkerle.

Die Kinder konnten sich Tattoos aufkleben lassen, Fasnetsmasken basteln oder Mandalas ausmalen. Auch Kinderschminken und verschiedene Spiele wie Dosen werfen standen auf dem Programm. Johanna, Maria, Tim und Sina (von links) hatten Spaß am Tanzen zu Fasnetsmusik.

„Wir kommen jedes Jahr hierher, der Kinderball gehört einfach dazu. Es gibt tolle Bastelaktionen und den Kindern gefällt das Programm“, sagte Anita Albrecht, Mutter der siebenjährigen Maria. „Ich finde es toll, dass es zur Fasnet in Aulendorf auch etwas für die Kinder gibt“, so die Aulendorferin weiter. Für Begeisterung bei den Kindern sorgte auch der Auftritt der Bauchtanz-Gruppe unter der Leitung von Marianne Schwarzenberger. Viele Kinder in der Stadthhalle hatten Spaß daran, Bauchtanz einmal selbst auszuprobieren. (elca)