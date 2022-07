Kinder begeistern mit ihren Darbietungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz regnerischer Prognosen beschloss das Team sowie der Elternbeirat des städtischen Kinderhauses „Villa Wirbelwind“, ihr traditionelles Sommerfest zum anberaumten Termin stattfinden zu lassen. Nach einer kurzen, jedoch wie gewohnt heiteren Begrüßung durch Kinderhausleiterin Margot Schwald konnte es dann auch schon losgehen, warteten die Kinder doch freilich erwartungsvoll und selbstverständlich auch etwas nervös in ihren Gruppen auf die einzelnen ihrer Darbietungen.

Und so sahen Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde kurz darauf ein kurzweiliges und teils sehr erheiterndes Programm ihrer Kinder. Bienen, Hunde und sogar kleine, wilde Dinosaurier tanzten und sangen nacheinander mit ihren Erzieherinnen, teils so ganz ohne Scheu, als ob sie täglich auf einer „Bühne“ stünden. Uns selbst die Allerkleinsten aus der Krippe gaben gleich zu Beginn einen wahrlich herzig anzusehenden Tanz der „kleinen Raupe Nimmersatt“ zum Besten. Alle Kinder bekamen daher nach Ende der Darbietungen auch einen kräftigen Applaus ihrer Zuschauer, worauf sie sich zur Belohnung im Anschluss dann auch an leckeren Waffeln und Kaltgetränken gütlich tun konnten, und der Kaffee für die Erwachsenen durfte natürlich auch nicht fehlen.

Hernach klarte der Himmel sogar richtig auf, und eine herrliche Nachmittagssonne brach sich Bahn. Ideale Bedingungen für die nachfolgenden Spiel- und Spaßstationen rund um das Gelände der beiden Kinderhäuser, welche von Eierlaufen über Sackhüpfen bis hin zu Skilanglauf und allerlei anderen ulkigen Angeboten reichten. Dafür durften sich die Kinder je einen Stempel abholen und konnten sich sodann am Ende stolz einen eigenen Orden um ihren Hals hängen. Und selbst so manches Elternteil versuchte sich an den Stationen, um dann festzustellen, dass sich dies oftmals gar nicht so einfach gestaltete, wie es bei ihren Sprösslingen ausgesehen hatte, was freilich zur weiteren Erheiterung der Anwesenden beitrug. Ein lustiges Kasperletheater durfte natürlich auch nicht fehlen, und da das Kasperle im Stück selbst Opfer einer für die Kinder sichtlich sehr erheiternden Verzauberung wurde, konnte sich jedes Kind selbst im Anschluss daran auch noch seinen individuellen Zauberstab mit allerlei funkelnden und glitzernden Materialien basteln. Ein rundum gelungenes Sommerfest!