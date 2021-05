Kind prallt in Aulendorf mit Fahrrad gegen Auto

Ein Kind hat laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 12.40 Uhr in der Imterstraße in Aulendorf bei einem Verkehrsunfall einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursacht und sich leicht verletzt.

Nach Aussagen von Zeugen befuhr der Junge mit seinem Fahrrad, von der Mutter gefolgt, die Straße Bergesch in Richtung Imterstraße, wo es die Kontrolle verlor und gegen das fahrende Auto eines 62-Jährigen prallte. Das Kind zog sich durch den Aufprall Verletzungen am rechten Handgelenk und der rechten Schulter zu.