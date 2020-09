„Kikeri - was?“ und Rechtsruck-Gefahren

Mit dem arabisch-deutschen Bilderbuchkino „Kikeri-was?“ nach dem gleichnamigen Buch von Lena Hesse starten am Freitag, 25. Septemberdie Interkulturellen Wochen mit zahlreichen Veranstaltungen. Laut Pressemitteilung der Stadt Aulendorf sind die Interkulturellen Wochen eine Landkreisaktion, die auch in Bad Waldsee, Baienfurt, Baindt, Leutkirch, Ravensburg, Weingarten und Wilhelmsdorf bis zum 8. Oktober stattfinden.

„Kikeri-was?“ startet um 15 Uhr im Katholisches Gemeindezentrum St. Martin in Aulendorf . Veranstalter ist die Stadt Aulendorf, Anmeldung unter der Telefonnummer 07525/934113 oder per E-Mail an cornelia.glaser(@)aulendorf.de

Im Jugendtreff Aulendorf gibt es am Dienstag, 29. September, 19 Uhr, den Vortrag „Rechtsrock - Wie gefährlich sind die Netzwerke rechter Musiker vor Ort und wie können wir Jugendliche schützen?“ Veranstalter ist der Kreisjugendring Ravensburg, die Anmeldung erfolgt unter www.jukinet.de.

Ein internationales Frauenfrühstück findet am Samstag, 3. Oktober von 10 bis 14 Uhr in Hofgarten Parkanlage statt. Veranstalter sind der Hofgarten-Treff Aulendorf und das Familien- und Integrationszentrum in Kooperation mit der Stadt Aulendorf

Einen interaktiver Workshop für Jugendliche ab 15 Jahre mit dem Titel „Hate Speech, geheime Zeichen, Propaganda?“ gibt es am Mittwoch, 7.September, von 16 bis 18.30 Uhr, ebenfalls im Hofgarten-Treff Aulendorf. Veranstalter ist die Volkshochschule Oberschwaben. Anmelden kann man sich online unter www.vhs-oberschwaben.de.

Der interaktive Workshop für Erwachsene mit dem Titel „Rechtsradikale Propaganda und Hassrede im Netz - wie erkenne ich sie und wie gehe ich damit um?“ findet am Donnerstag, 8. Oktober, von 19 bis 21 Uhr wiederum im Hofgarten-Treff Aulendorf. Veranstalter ist die Volkshochschule Oberschwaben. Anmelden kann man sich online unter www.vhs-oberschwaben.de.

Und ein Frauen-Tanz-Fest in Bad Schussenried gibt es am Samstag 21. November, von 19 bis 22 Uhr im Foyer der Stadthalle Bad Schussenried. Veranstalter ist die Volkshochschule Oberschwaben. Anmelden kann man sich online unter www.vhs-oberschwaben.de. Der Veranstalter bittet laut Mitteilung Bitte Teller, Besteck, etwas für das Buffet und ein Sitzkissen mitzubringen. Es gebe auch eine Randbestuhlung. Getränke seien nur über den Saalausschank möglich.