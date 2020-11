Kennenlerntage unter besonderen Bedingungen

Vor den Herbstferien haben die Kennenlerntage der neuen Fünftklässler am Gymnasium Aulendorf stattgefunden, wie die Schule jetzt mitteilt. Coronabedingt sei es in diesem Schuljahr nicht gemeinsam ins Landschulheim gegangen.

Ganz bewusst habe sich das Klassenlehrerteam eine ganze Woche Zeit genommen, damit sich die Kinder kennenlernen, eine Gruppengemeinschaft finden und Zeit miteinander verbringen konnten.

Thematisch seien diese Tage in mehrere Bereiche gegliedert. Zum einen hätten bei zusätzlichem Sportunterricht teambildende Spiele auf dem Programm gestanden, bei denen die Schüler verschiedene Herausforderungen als Gruppe meistern mussten. So hätten beispielsweise die Fünftklässler gemeinsam mittels eines 40 Meter langen Seils ein Nikolaus-Haus bilden müssen. Bis alle richtig standen – das Seil durften sie während der gesamten Aktion nicht loslassen –, habe es einiges an Zeit, Nerven, Überzeugungskraft, Einsicht, Initiative und Kommunikation innerhalb der Gruppe gebraucht. Erkenntnisse aus solchen gemeinsamen Spielen seien dann in Gesprächsrunden im Klassenzimmer eingeflossen. Am Ende habe ein Klassenvertrag gestanden, der das Miteinander der Klassengemeinschaft regle.

Zum anderen habe das ausführliche Kennenlernen der neuen iPads auf dem Programm gestanden. Es sollten nicht nur die notwendigen digitalen Fähigkeiten für den normalen Unterricht eingeübt werden, sondern die Kinder auch für möglichen digitalen Fernunterricht fit gemacht werden. So habe der Fokus auf dem Umgang mit der neuen Lern- und Kommunikationsplattform IServ gelegen, mit der inzwischen die ganze Schule arbeite.

Es sei das Schreiben und Abrufen der Schul-Mails, zum Beispiel an ihre Schülerpaten der Klassen 8 und 9, das Fragenstellen in Themenforen, das Benutzen des integrierten Messengers, das Herunterladen von Dateien sowie das Einreichen von Aufgaben geübt worden und zudem der Umgang mit einem Videokonferenz-Tool.

Besonderen Spaß habe den Kindern das Erstellen von Stop-Motion-Filmen gemacht, für die der heimischen Playmobil- und Legobestand geplündert und viel Fantasie für die Gestaltung des Bühnenbildes aufgewendet worden sei.

An jeweils zwei Tagen wurde im Klassenverband in der Mensa gemeinsam zu Mittag gegessen, an zwei Tagen wurde sogar gemeinsam gekocht. Die großen Pausen habe man zeitversetzt vom übrigen Schulbetrieb und etwas ausgedehnter als üblich zusammen verbracht.