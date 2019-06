Keltische Klänge am Steegersee

Am Samstag, 29. Juni, ab 19 Uhr, findet die dritte Celtic Night am Steegersee in Aulendorf statt. Die Original Royal Sulgemer Crown Swamp Pipers werden dabei laut Ankündigung unplugged spielen, Cúl na mara spielt mit kleinem Equipment inmitten der Natur des Steeger Sees.

Cúl na Mara präsentiert keltische Musik in ihren vielen Facetten. Die Band spielte in den vergangenen Jahren auf nationalen und internationalen Festivals. Ihre keltische Musik, die Tradition und Moderne verbindet, machen das neue Programm zu einem Zeitdokument voller intensiver Lebensfreude, so die Pressemitteilung. Highland Pipes, Flöten, Mandoline, Bouzouki und Akkordeon, Drums und Bass gehören zum Instrumentarium der Band, die es verstehen traditionelle Klänge mit Rock, Folk, Punk, Polka und Walzer zu verschmelzen.

Die Truppe der Original Royal Sulgemer Crown Swamp Pipers ist ständig unterwegs. Sie glänzten auf Highlights wie der „Expo“, auf Highlandgames und Tattoos im In- und Ausland. Eindrucksvoll waren die Auftritte bei der internationalen Musikparade der Nationen oder beim Schweizer Irish Open Air in Toggenburg. Nur am Steege waren sie noch nicht, heißt es in dem Bericht.

Um auf den Rasenflächen zu sitzen, empfiehlt es sich Decken oder Sitzkissen mitzubringen. Das Baden ist nur bis 19.45 Uhr erlaubt. Es gibt nur begrenzte Sitzmöglichkeiten im Gastronomiebereich. Die Veranstaltung ist auf 150 Besucher begrenzt. Daher empfiehlt es sich Karten vorher an der Kasse zu reservieren über E-Mail an info@culnamara.com. Die Karten müssen bis spätestens 20 Uhr abgeholt werden. Der Eintritt beträgt zwölf Euro. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in den Innenräumen des Steeger Sees statt.