Parkverbot für Wohnmobile am Steegersee fällt weg

Die Stadtverwaltung Aulendorf wird in der nächsten Saison am Steegersee kein Parkverbotsschild für Wohnmobile aufstellen. Das teilt Kämmerin Silke Johler, die auch bei der Stadtverwaltung auch den Bereich Tourismus verantwortet, auf Nachfrage von Schwäbische.de mit. „Wir haben entschieden, dass wir das Schild in der nächsten Saison am Steegersee vorläufig weglassen und abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Gegebenenfalls werden wir dann nachsteuern“, so Johler.

So kam es zu der Änderung

Angeregt hatte die Änderung Stadtrat Franz Thurn (BUS) in einer Sitzung des Verwaltungsausschusses im Oktober. Thurn konnte damals die Einschätzung der Verwaltung für ein notwendiges Verbot „absolut nicht teilen“, so der Bericht der Verwaltung von der Sitzung. Der Stadtrat sprach sich dafür aus, zumindest im Winter das Verbot zu entfernen. Die Verwaltung kündigte darauf hin an, die Situation nochmals zu prüfen, was mittlerweile offenbar geschehen ist.