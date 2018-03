Kehraus künftig ohne „Lollypop“

Die Aulendorfer Party-Band „Lollypop“ wird in dieser Fasnetsperiode letztmals beim Kehraus in Aulendorf am Dienstag, 13. Februar (Beginn 20 Uhr), spielen. Der Grund: die Band verabschiedet sich nach einem viertel Jahrhundert im Sommer von der Bühne.

„Ich kenne den Kehraus nur mit Lollypop“, sagt Aulendorfs stellvertretender Zunftmeister Flo Angele. Der 40-Jährige weiß, was die Zunft an der Band hat. „Es ist toll, wenn man weiß, dass es live funktioniert, und man nichts einspielen muss“, sagt er zum Programmablauf, den die Musiker im Schlaf beherrschen. Der Kehraus in der Stadthalle ist der Schlusspunkt der Aulendorfer Fasnet, neben Auftritten des Fanfarenzugs, der Spots und der Sprunghexen, gibt der Burggraf die Amtsgewalt und den Stadtschlüssel zurück an den Bürgermeister, und der Maskenmeister verbannt die Aulendorfer Masken.

Marktlage lässt Wünsche offen

„Uns ist der Narrenmarsch in die Wiege gelegt worden“, sagt Dieter Langlouis von „Lollypop“, zu der auch die Musiker Boris Doubeck, Jürgen Schoch, Elmar Schmid, Jürgen Schmid und Claudi Bäder gehören. Die Musiker haben den Aulendorfer Kehraus in den vergangenen fast 25 Jahren geprägt und „zu dem gemacht, was er heute ist“, so Langlouis. Allerdings habe die Band in jüngster Zeit auch beim Kehraus einen „Schwund an Publikum“ bemerkt. Die nachkommenden Generationen seien schwerer an einem Dienstagabend noch zum Kehraus zu bekommen.

„Wir werden vom Zeitgeist eingeholt“, sagt der Sänger und beschreibt zudem einen allgemeinen Trend weg von Live-Bands hin zu DJs. Für „Lollypop“ ein Grund, weshalb die Band nach 25 Jahren im Sommer beim Schlossfest ihr letztes Konzert spielen wird. „Der Markt gibt es nicht mehr her, um die laufenden Kosten zu tragen.“

Zum Kehraus ist „Lollypop“ über Bandmitglied Jürgen Schmid gekommen, der mit der Band „Extra3“ schon in den Jahren zuvor beim Kehraus auftrat. Seit 1994 spielen „Lollypop“ nun bei dieser Fasnetsveranstaltung. Langlouis erinnert sich an ein Jahr, indem eine andere Band statt ihrer auftrat. „Da gab es eine Unterschriftenliste in Aulendorf, dass wir wieder spielen sollen bei der Fasnet“, berichtet er nicht ohne Stolz, dass „Lollypop“ – bis heute – vom Publikum gefragt sei. Das sei aber auch Arbeit gewesen: „Wir haben uns die Herzen des Publikums erspielt.“

Der Narrenzunft wünscht Langlouis für die Zukunft ein „glückliches Händchen“ bei der Nachfolgersuche. Die Narrenzunft Aulendorf will „Lollypop“ beim Kehraus gebührend verabschieden. Wie es künftig ohne die Band weiter gehen soll, ist noch nicht fix. „Wir wollen wieder eine Band von hier dafür gewinnen“, sagt Angele.