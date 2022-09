Katze zugelaufen oder streunenden Hund entdeckt? Das sind Tipps zum Umgang mit Fundtieren

Tier gefunden, Katze zugelaufen oder am Vogelhaus im Garten sitzt Spatzen und Amseln plötzlich ein gelbgrüner Wellensittich? Viele Menschen kennen solche Situationen und sind unsicher, wie sie sich richtig verhalten, wenn sie ein Tier finden oder beim Sonntagsspaziergang plötzlich ein Hund ohne Halsband auftaucht und der Besitzer nirgendwo zu sehen ist.

Die Frage ist dann: was nun? Das Staatliche Tierärztliche Untersuchungsamt Aulendorf - Diagnostikzentrum gibt Tipps zum Umgang mit Fundtieren:

Ist das Tier sichtbar krank oder verletzt?

Das Tier möglichst schnell einfangen und schnellstmöglich von einem Tierarzt untersuchen und behandeln lassen.

Wie wird ein entlaufenes Tier eingefangen?

Mit leiser freundlicher Stimme das Tier ansprechen und eventuell mit Futter anlocken.

Das Tier nicht jagen oder bedrängen, sonst gerät es möglicherweise in Panik und ergreift die Flucht oder greift an.

Beim Umgang mit Fundtieren sollte immer an den Eigenschutz gedacht werden.

Schutz vor Bissen oder Kratzern bieten beispielsweise dicke Arbeits-/Gartenhandschuhe.

Nach jedem Kontakt sollten gründlich die Hände gewaschen und die Kleidung gewechselt werden, um eine Übertragung von Krankheitserregern zu vermeiden.

Das Fundtier von den eigenen Haustieren fernhalten, um einer Krankheitsübertragung vorzubeugen.

Das Tier lässt sich nicht einfangen – was dann?

Das Aussehen des Tieres so genau wie möglich einprägen und nach Möglichkeit ein Foto des Tieres machen.

Wenn das Tier eine Kennzeichnung hat, diese Kennzeichnung fotografieren oder notieren.

Fluchtrichtung des Tieres merken und in der näheren Umgebung nach Verstecken/Rückzugsmöglichkeiten Ausschau halten.

Das Tier von Gefahrenquellen (beispielsweise stark befahrene Straßen, Eisenbahngleise, Wassergräben) fernhalten.

Hilfe holen bei einem örtlichen Tierheim/Tierschutzverein oder Tierarzt, eventuell auch bei der Feuerwehr oder der Polizei.

Fundtier erfolgreich gefangen – und nun?

Jeder Haustierfund sollte baldmöglichst bei der zuständigen Behörde gemeldet werden: Bürgerbüro (eventuell auch Fundbüro) der bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Alternative in vielen Gemeinden/Städten: Meldung beim örtlichen Tierheim/Tierschutzverein. Der Verein gibt Information an die zuständige Behörde weiter.

Wenn Behörde und Tierheim nicht erreichbar sind (etwa nachts oder am Wochenende): Eine Meldung bei der Polizei machen.

Achtung: Wer ein Fundtier/zugelaufenes Tier ohne Meldung an die Behörden behält, begeht eine Unterschlagung, was mit einem Bußgeld bestraft werden kann.

Wo wird das Fundtier untergebracht und wer versorgt es?

Für Unterbringung, Versorgung und Ermittlung des Besitzers ist die Gemeinde/Stadt zuständig.

In der Regel überträgt die Gemeinde/Stadt diese Aufgaben an einen lokalen Tierschutzverein/ein Tierheim, das heißt, das Tier wird bis zur Ermittlung des Besitzers im Tierheim oder in einer Pflegestelle versorgt.

Eine Unterbringung und Versorgung durch den Finder ist nur nach ausdrücklicher Absprache mit der Gemeinde und dem örtlichen Tierheim/Tierschutzverein möglich.

Wie können Tier und Besitzer wieder zusammenkommen?

Eine genaue Beschreibung des Tieres (Tierart, Rasse, Geschlecht, geschätztes Alter, Aussehen) anfertigen; auch mittels Fotos.

Bei dem Tier nach einer Kennzeichnung suchen und notieren.

Beschreibung mit Fotos und Angaben zur Kennzeichnung in der Umgebung veröffentlichen – beispielsweise als Aushang am Schwarzen Brett von Supermärkten, als Anzeige in Lokalzeitungen, auf Internetplattformen wie Facebook und persönlich herumfragen, ob jemand ein Tier vermisst.

Tierschutzvereine/Tierheime und Tierarztpraxen in der Umgebung kontaktieren – oft liegen hier schon Meldungen von Besitzern vermisster/entlaufener Tiere vor.

Verschiedene Organisationen und Vereine betreiben Internetplattformen für die deutschlandweite Suche nach vermissten Tieren (beispielsweise Tasso, „FindeFix“-Plattform des Deutschen Tierschutzbundes, Deutsches Haustierzentralregister).

Kann in einem Zeitraum von über sechs Monaten kein Tierbesitzer ermittelt werden, wird das Tier in der Regel zur Vermittlung/zum Verkauf an einen neuen Besitzer freigegeben. Dann besteht für Finder eventuell die Möglichkeit, bei Interesse das Tier zu übernehmen.