Kathrin Feininger leitet den Treff

Der Hofgartentreff in Aulendorf ist ein Zentrum mit dem Bereich Familientreff und dem Bereich integrationsspezifische Angebote. Letztere umfasst etwa das Integrationsmanagement, eine Fortsetzung der Flüchtlingssozialarbeit, die in Aulendorf von den Caritas-Mitarbeitern Fabian Doser, Sabrina Nestvogel, Miriam Weichard und Olivia Lipp geleistet wird. Den Familientreff leitet Kathrin Feininger. Die Aulendorferin ist gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin und macht derzeit nebenberuflich ihren Fachwirt für Organisation und Führung im Sozialwesen. Seit Mitte April arbeitet sie auf einer 50-Prozent-Stelle für die Caritas Bodensee-Oberschwaben im Hofgartentreff. Die 32-Jährige ist selbst Mutter und freut sich auf ihre, wie sie findet „wichtige Aufgabe“. Gefragt, was sie motivierte, sich als Leiterin de Familientreffs zu bewerben, berichtet Feininger von eigenen Erfahrungen. „Als mein Sohn vor sechs Jahren auf die Welt kam, bin ich, obwohl ich in Aulendorf groß geworden bin, nach Bad Schussenried in eine Krabbelgruppe gefahren, weil es einfacher war, dort eine zu finden.“ Mit dem Familientreff sollen Angebote einfacher zu finden sein und Familien eine Anlaufstelle für möglichst viele Dinge unter einem Dach haben. Zu Feiningers Aufgaben gehört auch ein guter Teil Netzwerkarbeit. „Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Familien, Kindergärten, Vereinen in Aulendorf und allen weiteren Kooperationspartnern.“

Die Leiterin des Familientreffs, Kathrin Feininger, bietet zwei mal in der Woche eine offene Sprechstunde an. „Da bin ich einfach da und habe ein offenes Ohr für alle Anliegen“, sagt sie. Das sind die Zeiten: montags von 14.30 bis 15.30 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 11 Uhr. Die Caritas-Mitarbeiterin ist zudem bei Fragen telefonisch erreichbar unter Mobiltelefon 0176/13625682.