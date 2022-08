Katholischer Brauch: Deshalb werden in Aulendorf Kräuter gesegnet

Beim Festgottesdienst am Sonntag hat Pater Jonas Kräuter- und Blumensträuße der zahlreichen Gemeindemitglieder gesegnet. Der Gottesdienst fand in der katholischen Pfarrkirche St. Martin in Aulendorf statt.

Deshalb werden die Kräuter geweiht

Mariä Himmelfahrt ist eines der ältesten katholischen Marienfeste. Traditionell werden dafür kleine Kräutersträuße geweiht. Die Gläubigen nehmen die gesegneten Sträuße wieder nachhause mit der Bitte an Maria, sich bei Gott für die Heilung von Kranken einzusetzen. Die Kräuterbüschel symbolisieren auch die Schönheit und Vielfalt der Schöpfung Gottes, die heilt und bewahrt werden soll.