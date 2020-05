Katholische Bücherei hat wieder geöffnet

Ab Mittwoch, 6. Mai, hat die Katholische öffentliche Bücherei in Aulendorf wieder geöffnet. Von 14 bis 17 Uhr sowie am Donnerstag, 7. Mai, von 17 bis 18.30 Uhr können Besucher die Räumlichkeiten betreten. Das Bücherei-Team bittet alle Nutzer mit Mund-Nasen-Schutz zu kommen, nicht in größeren Gruppen zu erscheinen und den Mindestabstand einzuhalten. An Sonntagen bleibt die Aulendorfer Bücherei vorläufig geschlossen.