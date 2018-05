Katholiken feiern das Hochfest Fronleichnam

Wie Tausende von Katholiken in ganz Deutschland und weltweit hat auch die Aulendorfer Kirchengemeinde St. Martin am Donnerstag das Hochfest Fronleichnam gefeiert. Fronleichnam bedeutet übersetzt „Fest des Leibes und Blutes Christi“. Der Name leitet sich aus dem Althochdeutschen „fron“ für „Herr“ und „licham“ für „Leib“ ab. In Erinnerung an das letzte Abendmahl, das Jesus am Gründonnerstag mit den Jüngern gefeiert hat, wird bei der Prozession eine Monstranz (ein kostbares liturgisches Gefäß mit einer geweihten Hostie) als sichtbares Zeichen für die Anwesenheit des Herrn im Sakrament der Eucharistie durch die Straßen getragen.

Bereits am frühen Morgen herrschte im Aulendorfer Stadtpark und vor der Kirche emsiges Treiben. Verschiedene Gruppierungen (Ministranten, Schönstattfamilie, Aulendorfs Landfrauen, Eltern der diesjährigen Kommunionkinder und weitere Helfer) bauten Altäre auf und legten farbenprächtige Blumenteppiche. Vor dem Hauptaltar im Stadtpark, wo um 9 Uhr der Festgottesdienst statt fand, waren bereits ab 4 Uhr morgens Kommunionkinder mit ihren Eltern am Werk. Sie hatten als Motiv für den Blumenteppich das Motto der Erstkommunion „Ich will Dir begegnen“ gewählt und dies mit einem Weg, der zum Kreuz führt, kunstvoll gestaltet.

In seiner Predigt bedankte sich Stadtpfarrer Anantham Antony bei den Gläubigen für ihren Mut, als Zeugen des Glaubens zu einem Stück Brot zu stehen, von dem ihnen ihr Glaube sagt, dass sich darin Gott in seinem Sohn Jesus Christus als Speise schenkt. „Gott hat an seinem Tisch für alle Menschen Platz!“ bekräftigte er. Im Anschluss an den Gottesdienst zogen die Besucher unter musikalischer Begleitung von Stadtkapelle und Kirchenchor mit dem Allerheiligsten durch den Park zum Altar der Schönstattfamilie.

Dort hörten die Anwesenden neben dem Evangelium die Fürbitten und erhielten den sakramentalen Segen. An der letzten Station vor der Kirche hatten die Familien Schoch und Sigg sowie die Landfrauen einen Blumenteppich mit einer riesigen Blüte in den Farben Pink und Weiß auf dunklem Grund, umrahmt von Farn zum Thema „Ruht Euch ein wenig aus“, gelegt.