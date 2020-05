Katalysator von Mercedes abgeflext

Bislang Unbekannte haben am Montagmittag zwischen 12.30 und 13 Uhr den Katalysator einer Mercedes A-Klasse gestohlen, die von einem Autohandel in der Aulendorfer Poststraße zum Verkauf angeboten wurde. Das Fahrzeugteil wurde laut Polizei vermutlich mithilfe einer Akku-Flex von dem Fahrzeug gelöst. Zuvor waren in dem Geschäft zwei Männer aufgefallen, die mit dem Inhaber ein Verkaufsgespräch führten und möglicherweise als Tatverdächtige in Betracht kommen.

Sie werden wie folgt beschrieben: Person eins ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und muskulös, spricht gut Deutsch und war zur Tatzeit mit einem roten T-Shirt und einer blauen Jeans bekleidet. Person zwei ist etwa 40 bis 45 Jahre alt, eher klein und von normaler Statur, mit einem eher ungepflegten Erscheinungsbild und sprach offenbar kein Deutsch. Beide kamen mit einem schwarzen oder anthrazitfarbenen Mercedes SUV mit bulgarischem Kennzeichen zu dem Autohandel.

Der Polizeiposten Altshausen ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, denen die zwei Männer oder das Fahrzeug ebenfalls aufgefallen sind oder die weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 07584/92170 zu melden.