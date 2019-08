„Kartoffelernte“ im Museumsdorf Kürnbach

Beim Familiensonntag „Kartoffelernte“ am 25. August von 10 bis 16 Uhr erwartet die kleinen und großen Besucher im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach ein Programm zum Thema Kartoffel. Die Besucher können laut Mitteilung des Museums ihre eigenen „Grumbiera“ roden und bei Bürstenmacher Andreas Kaupp erleben, wie Gemüsebürsten zum Waschen von Kartoffeln hergestellt werden.

Nach der Arbeit auf dem Kartoffelacker können sich die Besucher mit frischen, aus dem historischen Kartoffeldämpfer geholten Kartoffeln am Stand des Kürnbacher Fördervereins stärken, teilt das Musuem weiter mit. Interessierte erfahren auf Infotafeln des Ravensburger Landwirtschaftsamt Wissenswertes und Spannendes über das Knollengewächs und entdecken bei Ausstellung und Verkauf des Kartoffelhofes Störkle und der Familie Daiber die Vielfalt der Kartoffel. Auch für die kleinen Besucher ist einiges geboten: Kinder können ein Kartoffelbuch und einen Kartoffelsackwichtel basteln, Marzipankartoffeln machen oder Barbara Schmidts Kartoffelmärchen lauschen. Auch kulinarisch dreht sich alles um die Kartoffel: Service Direkt stellt in der Häuserküche köstliche Kartoffelnudeln her und der Risstaler Trachtenverein bereitet Spiralkartoffeln zu. Andere schmackhafte Kartoffelspezialitäten gibt es bei Museumsbäcker Dietmar Neltner im historischen Backhäusle. Für das leibliche Wohl sorgt ebenso die Kürnbacher Vesperstube. Außerdem ist die Mini-Dampfbahn des Schwäbischen Eisenbahnvereins in Betrieb.