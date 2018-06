Karten für historische Holzbläser im Schloss zu gewinnen

Das Ensemble Trifoi, ein Trio als historischen Holzbläsern, kommt am Sonntag, 17. Juni, ab 11 Uhr in den Marmorsaal des Schlosses Aulendorf.

Eva Ivanova-Dyatlova an der Traversflöte, Theresa Braisch an der Klarinette und Maximilian Braisch am Fagott spielen unter anderem Werke von Beethoven, Fuchs, Paisiello. Die drei jungen Musiker aus entfernten Ecken Europas leben beziehungsweise studieren laut Veranstalter zurzeit in Trossingen. Sie erforschen als „Ensemble Trifoi“ die Anfänge der Holzbläser-Dreierformation, welche sich zwar im Laufe der Jahrhunderte als übliche Kammermusikbesetzung durchgesetzt hat, um 1750 aber erst etabliert werden musste.

Die drei Holzbläser suchen Werke unterschiedlichster Herkunftsregionen, die kaum auf Konzertprogrammen erscheinen, es aber allemal wert sind. Tickets kosten im Vorverkauf 15, an der Abendkasse 17 Euro. Kinder bis 14 Jahre sind frei. Karten sind zu haben bei der Gästeinformation im Schloss, Hauptstraße 35, in Aulendorf, Telefon 07525/934203, Fax 07525/934210, info@aulendorf.de. Abonnements und zentraler Ticketservice: www.musikfestwochen.de