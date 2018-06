Karin Halder (BUS): „Bei Kiga-Plätzen ein Jahr verschenkt“

Karin Halder sprach für die BUS-Fraktion und kritisierte, dass viele Maßnahmen aus 2017 „zum großen Teil nicht angegangen oder abgearbeitet“ wurden.

Bei den Kindergartenplätze etwa, habe man ein Jahr verschenkt. „Das muss jetzt ganz oben auf die nicht vorhandene Agenda-Liste“. Halder betonte, dass in der Stadt und für den Erlebnis-Parcours „dringend öffentliches Wlan nötig“ sei, das Schulzentrum weiter saniert, und an der Grundschule in Lärmschutz und Mensa investiert werden müsse. In Sachen Integration sei die Stadt mit dem Familien- und Integrationszentrum sowie der Lernwerkstatt „ein gutes Stück weitergekommen“. Man werde auch „nicht darum herum kommen, dass die öffentliche Hand mehr bezahlbaren Wohnraum schafft“. Beim Lärmschutz solle die Stadt für den Bereich Mockenstraße/Einmündung Hauptstraße in Vorleistung gehen, sollte es keine Einigung mit dem Land in der Kostenfrage geben.