Kapellmeister Schmid tritt mit Mozart ab

Trotz Jubiläums-Konzertwochenende im Oktober lädt die Campanella auch in diesem Jahr ein zum traditionellen Weihnachtskonzert. Für Kapellmeister Wolfgang Schmid wird es der letzte Auftritt mit der Campanella sein. Er hört auf. Wie es mit der Chor- und Orchestergemeinschaft weitergeht, ist noch offen.

Von unserer RedakteurinStefanie Järkel

Schon seit längerem hatte Wolfgang Schmid darüber nachgedacht, bei der Campanella aufzuhören. Die Entscheidung ist bereits im Frühjahr gefallen. Chor und Orchester hat er es vor zwei Wochen mitgeteilt. „Ich habe lange hin und her überlegt“, sagt der Kapellmeister. „Die Entscheidung war nicht ganz einfach.“ Aber das 50-jährige Bestehen und die Aufführung des Messias am Jubiläums-Konzert-Wochenende im Oktober seien für ihn nun ein passender Zeitpunkt aufzuhören.

Einen Nachfolger für den 72-Jährigen gibt es noch nicht. Schmid hat allerdings schon zwei Personen im Blick, bei denen er sich die Aufgabe vorstellen könnte. „Die Campanella wird auch ohne mich weiterbestehen“, sagt Schmid. Für manch einen ist Chor und Orchester ohne „Lupo“ (italienisch: Wolf) allerdings nur schwer vorstellbar. Immerhin hat Schmid 1959 die Campanella gemeinsam mit Freunden ins Leben gerufen. Als Band begannen sie mit einer Reise in die norditalienischen Berge. Mitbegründer Hubert Oswald sagt: „Als durchgesickert ist, dass der Lupo aufhören will, haben manche gesagt, dann mache ich auch nicht weiter.“ Nach Weihnachten wollen Chor und Orchester diskutieren, was mit der Campanella passieren soll. Schmid wird auf jeden Fall aufhören, sagt er. Sollte sich die Campanella allerdings auflösen, könnte er sich auch vorstellen, für einzelne Projekte wieder Chor und Orchester zusammenzubringen. Anfragen für Auftritte, zum Beispiel von der Narrenzunft, gibt es.

Auch Oswald überlegt seit längerem, die Campanella zu verlassen. Derzeit spielt er die Pauken im Orchester. Mit dem Weggang von Schmid steht seine Entscheidung nun zu „95 Prozent“ fest. Es sei denn, Schmids Nachfolger hätte „ein bestimmtes Niveau“ -- oder es findet sich kein neuer Pauker. Auf jeden Fall wird ein potenzieller Nachfolger nicht wegen „des Geldes“ kommen, ist sich Schmid sicher. Er selbst habe in den 50 Jahren nie Geld genommen.

Oswald sieht das Verdienst der Campanella darin, dass bei ihr „viele junge Menschen in die Musik reingewachsen sind“. Neben zahlreichen Hobby-Musikern hat die Campanella- auch einige Berufsmusiker hervorgebracht. Sopranistin Leila Trenkmann hat zum Beispiel Musik studiert und trat beim Messias im Oktober als Solistin auf. „Da bin ich schon stolz drauf“, sagt der Kapellmeister und lächelt. Für Schmid, der in Arnach (Bad Wurzach) lebt, bleibt jetzt mehr Zeit für den Arnacher Kirchenchor. Außerdem hilft er seiner Frau in ihrer Musikschule und bereitet junge Musiker auf ihre Aufnahmeprüfung an der Hochschule vor. Ab und zu fährt er auch nach Venedig, wo er Bekannte hat, oder in das norditalienische Bergdorf Ospitale di Cadore. Dorthin, wo die Geschichte der Campanella begonnen hat. Das Örtchen möchte ihn nun zum Ehrenbürger ernennen. Im Mai soll die Feier stattfinden. Langweilig wird es „Lupo“ sicher nicht.