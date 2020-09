Kächeles-Veranstaltung verschoben

Die Kächeles-Veranstaltung am 27. September in der Schlossbrauerei Aulendorf ist laut Pressemitteilung verschoben. Der Auftritt der Kächeles findet am Sonntag als Open Air im Garten der Schlossbrauerei um 11.30 Uhr statt. Ursprünglich war eine Abendveranstaltung geplant. Mit einer Vormittagsveranstaltung können Abstände eingehalten und die derzeitigen Anforderungen einer Veranstaltung erfüllt werden, heißt es in der Meldung.