KAB bezieht Stellung zu Verkaufssonntag

Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) begrüßt die Absage des verkaufsoffenen Sonntags in Aulendorf. KAB-Diözesansekretär Peter Niedergesäss betont in einer Stellungnahme die Bedeutung des Sonntags als christlichem Ruhetag. Der Handels- und Gewerbeverein Aulendorf (HGV) hatte den für vergangenes Wochenende geplanten Verkaussonntag abgesagt, da er die gesetzlichen Richtlinien nicht einhalten konnte (SZ berichtete: „Absage des Verkaufssonntags stößt auf Unmut“, Freitag, 5. Mai).

„Im Urteil des Verfassungsgerichts stehen klare Kriterien“

„Als KAB-Diözesansekretär danke ich dem HGV in Aulendorf für die Absage des verkaufsoffenen Sonntag am 7. Mai ausdrücklich. Im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts stehen klare Kriterien. Sie erlauben nicht so einfach neue Anlässe für einen verkaufsoffenen Sonntag zu erfinden“, teilt Niedergesäss in seiner PRessemitteilung mit. Nach dem Gerichtsurteil müssen verkaufsoffene Sonntage an eine Veranstaltung gekoppelt sein, die mehr Besucher in die Stadt lockt als der eigentliche Verkauf.

Die „Allianz für den freien Sonntag“, der auch die KAB angehört, habe darüber im Oktober 2016 alle 1100 baden-württembergischen Kommunen informiert. Die Allianz für den freien Sonntag und sozialverträgliche Arbeitszeiten in Baden- Württemberg ist eine landesweite kirchliche und gewerkschaftliche Initiative, die von Organisationen aus anderen gesellschaftlichen Bereichen unterstützt wird. „Damit hätte rechtzeitig das Jahr 2017 geplant werden können“, schreibt Niedergesäss und verweist zudem auf eine Anfrage des KAB-Bezirks Bodensee, der Anfang Februar 2017 alle Kommunen im Landkreis angeschrieben und gebeten habe, mitzuteilen, wie sie das Urteil umsetzen wollen. „In den Antworten hatte man den Eindruck, die Städte nehmen es zu locker“, befindet Niedergesäss.

Der Aulendorfer HGV hatte eigenen Angaben zufolge erkannt, dass er die gesetzlichen Vorgaben nicht werde erfüllen können, und die Veranstaltung abgesagt. HGV-Vorsitzender Edgar Raisch hatte erklärt, dass sich zwar nicht alle Städte im Umfeld daran hielten, der HGV wolle sich aber an die Richtlinien halten.

Auch umliegende Kommunen müssten sich an Urteil halten

„Natürlich müssen die umliegenden Kommunen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ebenso anwenden“, schreibt nun Niedergesäss, sonst komme es zu Wettbewerbsverzehrrungen. Die KAB werde auf die Einhaltung achten. In seiner Stellungnahme betont er die Bedeutung des Sonntags in christlichen Gemeinschaften („Für mich ist der Sonntag der Tag, des Herrn“) und als Ruhetag: „Der Tag wendet sich gegen die Ideologie der Leistungs- und Kapitalvermehrung. Der Tag dient zur Entschleunigung des Lebens.“