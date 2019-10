Küchenbrand: Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Bei einem Wohnhausbrand in Aulendorf ist in der Nacht auf Sonntag eine Küche in Brand geraten. Die Feuerwehr Aulendorf löschte den Brand und rettete die vier erwachsenen Bewohner aus dem Haus. Drei von ihnen wurden laut Polizeiangaben mir Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Aulendorf war gegen 2.18 Uhr in der Nacht alarmiert worden, nachdem eine Bewohnerin auf den Brand aufmerksam geworden war und den Notruf gewählt hatte. Laut Feuerwehr habe der Rauchmelder angeschlagen und der Familie damit wohl das Leben gerettet. Die Einsatzkräfte holten die vier Bewohner unter Atemschutz aus dem verrauchten Gebäude und übergaben sie an den Rettungsdienst. Unrat in den Fluchtwegen war nach Feuerwehrangaben dabei eine besondere Herausforderung.

Das DRK Aulendorf übernahm laut eigenen Angaben die Betreuung und Erstversorgung der Personen und übergab sie den hauptamtlichen Rettungsdienst. Des weiteren übernahmen das DRK die sanitätsdienstliche Absicherung der Feuerwehrleute.

Brandursache ist laut Polizei ein zu später Stunde noch gekochtes und auf dem Herd vergessenes Essen. Die Hitze setze Möbelteile in Brand, das Feuer blieb allerdings auf die Küche begrenzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12 000 Euro geschätzt.