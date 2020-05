Jungstörche werden beringt

Die Aulendorfer Jungstörche erhalten seit Donnerstagabend von der Storchenbeauftragten des Regierungspräsidiums Tübingen, Ute Reinhard, ihre Ringnummer. Beginnen wird die Arbeit am Storchennest in der Zollenreuterstraße/Ecke Kornhausstraße.

Spannend wird es laut Pressemitteilung sein, wie viele Jungstörche beringt werden können. Ohne Webcam es es im Vorfeld nicht möglich, ins Nest zu schauen. Das Storchennest sei mit der Drehleiter der Feuerwehr erreichbar, weswegen die Storchenbeauftragte ihre Arbeit vom Feuerwehrkorb aus bewerkstelligen werde. Reinhard wird die Jungvögel auf ihren Allgemeinzustand untersuchen und dabei auch ihre Schnäbel putzen und wiegen.

Die Beringung sei zudem ein guter Anlass, den Jungstörchen einen Namen zu geben. Seit Jahren ist die betreffende Storchenfamilie in Aulendorf, und es ist ihr drittes Nest. Storchenmann Fridolin ist seit 2008 in der Kurstadt ansässig, Störchin Gertrud mit der Ringnummer A7504 seit 2011. Bei einer erfolgreichen Aufzucht in diesem Jahr werden das Storchenpaar seinem Nest in der Zollenreuterstraße sicherlich die Treue halten.

Das Zeitfenster für die Beringung ist recht kurz. Diese soll erst vorgenommen werden, wenn die Jungstörche etwa fünf Wochen alt und genügend robust sind, die Beringungsprozedur zu ertragen. Andererseits sollten sie nicht älter als sechs Wochen sein. Dann verlieren sie das angeborene Verhalten, dass sie sich bei Gefahr tot stellen. Ein Fluchtversuch könnte fatale Folgen haben, heißt es in der Mitteilung weiter.

Hoffentlich überleben die Jungstörche auch die nächsten Tage bis zur Beringung, dass es nicht geht wie im Vorjahr. Damals starben drei Jungstörche nach Kälteeinbrüchen kurz vor dem Beringungstermin.

Da das Storchenküken auf dem Aulendorfer Schloss noch sehr klein ist, wird es zu einem später Zeitpunkt beringt. Ob das Storchenpaar in Münchenreute überhaupt Nachwuchs bekommt, sei derzeit noch ungewiss.