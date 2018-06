Jungstörche verlassen erstmals das Nest

Gerhard Reck, Hobbyfotograf und Storchenfan, hat die Tiere in ihrem Nest in Bad Waldsee in der vergangenen Woche täglich mehrere Stunden beobachtet und wollte den Jungfernflug unbedingt miterleben. Mit Erfolg. Und dabei konnte er den ersten Flugversuch sogar mit seiner Kamera festhalten.

„Es war faszinierend und ich war hellauf begeistert“, erinnert sich der 65-Jährige an den Moment, als die ersten Störche ihre Flügel ausbreiteten und und ihr Nest verließen. Lange hatte er auf dieses Ereignis gewartet und ihm entgegen gefiebert. „Und als es dann plötzlich los ging, war das einfach klasse und wunderschön“, so der Reutener, der die Entwicklung der Störche Jahr für Jahr verfolgt. Die Faszination stellt für ihn dabei die grazile Flugeigenschaft der Tiere dar.

Seit Sonntagmorgen sind alle vier Waldseer Jungstorchen, die die Namen Spero, Maxim, Vento und Kisu tragen, flügge, berichtet Storchenvater Hans Daiber auf SZ-Nachfrage. „Das ist so früh wie noch nie. Aber die Störche haben auch noch nie so früh angefangen zu brüten, wie in diesem Jahr“, begründet Daiber. Nur noch wenige Tage würden die Störche im Nest bleiben, ehe sie sich auf weitreichende Erkundungsflüge begeben würden. „Dann fliegen sie bis zu 200 Kilometer weit. Ein Jungstorch aus Bad Waldsee hat beispielsweise ein Nest in Wilflingen bezogen. Und vor zehn Jahren hat ein Waldseer Storch in der Schweiz ein Nest ohne menschliche Hilfe gebaut“, hebt Daiber die Leistung der Tiere hervor. Ebenfalls bemerkenswert: Den ersten Flug der Bad Waldseer Störche meldete ein Internetnutzer in Kopenhagen, der die Tiere über die Webcame beobachtete.

Erst Anton, dann Alex

Einige Tage vor den Bad Waldseer Störchen haben sich die beiden Aulendorfer Jungstörche Anton (AR229) und Alex (AR228) erstmals auf ihren Flug begeben. Wie der Aulendorfer Storchenvater Georg Steinhauser mitteilt, waren die Begleitumstände ähnlich wie in den Vorjahren. Schon Tage zuvor hätten sich die Altstörche oft auf benachbarten Hausgiebeln niedergelassen und seien kleine Runden ums Nest geflogen, um die Jungstörche zum Flug zu animieren. „Der wesentlich aktivere Anton ist bereits am 28. Juni mit Erfolg zum Jungfernflug gestartet, zunächst zwar etwas holprig aber schnell lernfähig“, berichtet Steinhauser. Der Abstand zu Jungstorch Alex sei immer augenfälliger geworden. Überraschend habe Alex zwei Tage später aber auch seinen Erstflug gewagt. „Angespornt durch die ersten Erfolge drehten die beiden Jungvögel einige Runden und ihre Starts und Landungen wurden sichtbar routinierter“, beobachtete der Aulendorfer Storchenvater.

Aus Erfahrung weiß Steinhauser, dass der Storchennachwuchs – obwohl er flügge ist – noch einige Zeit von den Altstörchen im Nest gefüttert wird. Bei der gemeinsamen Futtersuche würden die Jungstörche dann lernen, sich selbständig zu versorgen. Außerdem müssten sie ihre Flugkünste verbessern, denn bereits Anfang bis Mitte August starten sie ins Winterquartier, während die Altstörche bis Anfang September vor Ort bleiben werden, wie Steinhauser mitteilt.

Weitere Informationen und ein kurzes Video über die ersten Flüge der Jungstörche im Internet unter

www.stoerche-aulendorf.de

oder

unter www.stoerche-bw.de