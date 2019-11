Jungscharen verkaufen wieder Orangen für guten Zweck

Die Jungscharen und weitere Helfer der evangelischen Thomaskirchengemeinde werden am Samstag, 30. November, von 9.30 bis etwa 12 Uhr wieder die jährliche Orangenaktion in Aulendorf durchführen.

Dabei sind die Kinder im Stadtgebiet zusammen mit den Mitarbeitenden mit Leiterwagen unterwegs, um fair gehandelte Orangen zu verkaufen: Eine Orange kostet dabei einen Euro. Der Erlös geht komplett an den Weltdienst des evangelischen Jugendwerks in Württemberg, der damit im Sudan ein Projekt für sauberes Wasser durch Brunnen und Biosand unterstützt, teilt die Kirchengemeide mit. Außerdem werden die Kinder am Sonntag, 1. Dezember, nach dem Gottesdienst vor der Thomaskirche nochmal Orangen zum Kauf anbieten.

Die Orangenaktion findet in Aulendorf bereits zum sechsten Mal statt. Ziel der Orangenaktion ist neben der konkreten Unterstützung von Menschen in den Partnerländern, dass Kinder und Jugendliche die Lebensumstände ihrer Altersgenossen in anderen Ländern kennen- und verstehen lernen.