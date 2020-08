Junge Menschen werben seit dem 1. August für den BUND Aulendorf

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat in Aulendorf und den Ortschaften eine Werbeaktion gestartet. Seit dem 1. August sind junge Menschen unterwegs, um für die Naturschützer weitere Aktive, Mitglieder und Förderer zu gewinnen.

Ziel der Aktion sei ein langfristiger, breiter Rückhalt in der Bevölkerung, betont der BUND in seiner Pressemitteilung. So informieren die Werber über die BUND-Projekte zum Erhalt unserer Streuobstwiesen und Bäume, den Kleingewässer- und Amphibienschutz. Das Engagement des BUND an der Schussen, für die Störche und das Nistkastenprojekt am Steeger See sowie die Aktivitäten des BUND für ein blühendes Aulendorf für mehr Klima- und Artenschutz.

Damit sich in die Werbeaktion keine „schwarzen Schafe“ einschleichen, werden die BUND-Werber spezielle Ausweise mit sich führen. „Die von uns beauftragten Mitarbeiter dürfen kein Bargeld annehmen“, wird Bruno Sing, Vorsitzender des BUND Aulendorf in dem Presseschreiben zitiert und weiter: „Zusagen für Beitragszahlungen können jederzeit ohne Kündigungsfristen storniert werden.“

Rückfragen sind möglich bei Bruno Sing, Telefon 0173 / 6454673, E-Mail an bruno.sing@bund.net oder an die BUND-Regionalgeschäftsstelle, Leonhardstraße 1, Ravensburg, Telefon 0751 / 21451, E-Mail an bund.bodensee-oberschwaben@bund.net. Unser Foto zeigt die jungen Aktiven mit dem BUND-Vorsitzenden Bruno Sing.