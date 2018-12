Jugendrotkreuz erhält Spende

Das Jugendrotkreuz in Aulendorf hat aus einem ungewöhnlichen Projekt eine Spende über 150 Euro bekommen. Gespendet hat letztlich das Hofgut Tiergarten in Aulendorf. Den Anfang hat die Geschichte aber im Keller von Erwin Spieß (links) genommen; mit einem selbst gebastelten Holzpferd, dessen Weg zunächst in das Fotostudio von Manuel Feininger (Zweiter von links) im Aulendorfer Schloss führte. Denn Spieß hatte es, wie er mitteilt, dem befreundeten Fotografen zur Verfügung gestellt. Feininger nutze das Pferd bei der Eröffnung des Schloss-Erlebnisparcours für eine Aktion. Da das Studio auf Dauer für das Pferd zu eng war, entschieden sich Spieß und Feiniger, es weiterzugeben und fanden in Helga Harsch (Zweite von rechts) vom Tiergarten eine Abnehmerin. Umsonst sollte das Pferd dabei offenbar genauso wenig sein wie bezahlt, und so einigte man sich auf eine Spende für die Jugendabteilung des DRK. Dort lernen derzeit 20 Kinder zwischen 6 und 15 Jahren, Grundlagen der Ersten Hilfe. Die Spende nahmen stellvertretende Selin (rechts) und Manuela Pfefferle (Bildmitte) entgegen. Foto: privat/Manuel Feininger