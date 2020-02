Jugendlicher auf Spritztour in Aulendorf erwischt

Die Polizei hat in Aulendorf einen 15-Jährigen am Steuer eines Autos erwischt. Am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Weingarten den jugendlichen Fahrer, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Die Spritztour wird demnach nicht nur für den Jugendlichen, sondern vor allem für den Halter des Autos Folgen haben: Er hatte die Fahrt zugelassen und saß auf dem Beifahrersitz.