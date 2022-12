Jugendliche sprühen in Aulendorf Herzwörter auf die Straße

Jugendliche im Offenen Jugendtreff in Aulendorf haben „Herzwörter“ in oranger Farbe auf die Straße gesprüht. Die Aktion stand im Zusammenhang mit den Orange Days, der 16-Tage-Aktionen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Das berichtet die Stadt in einer Pressemeldung.

Diese Wörter wurden gesprüht

Die mit Kreidefarbe aufgesprühten Wörter wurden am Schlossplatz und am Gehweg vor dem Schloss angebracht. Laut Pressebericht schaffen sie eine optische Verbindung hin zu der Orange-Day-Flagge vor dem Schloss. „Begriffe wie ,Respekt’, ,Liebe’ und ,Vertrauen’ sollen die Menschen zum Nachdenken anregen: Was tut meinem Herzen gut? Was brauche ich in einer gesunden zwischenmenschlichen Beziehung?“, heißt es in der Meldung.

Die Wörter-Schablonen wurden von der 2022 gegründeten, landkreisweiten Initiative Orange Days Ravensburg entworfen. Initiiert wurde die Kampagne von Frauen und Kinder in Not, Kreisjugendring Ravensburg, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Ravensburg, des Gleichstellungsteams des Landkreises Ravensburg und dem Soroptimist International Club Ravensburg/Weingarten.