Jugendliche machen Vorschläge für ein jugendfreundliches Aulendorf

Aulendorfer Jugendliche haben am Donnerstag, 6. Oktober, Gelegenheit, ihre Vorschläge, Wünsche und Anregungen für ein jugendfreundliches Aulendorf zum Ausdruck zu bringen. Von 8 Uhr bis 13 Uhr findet in der Stadthalle Aulendorf ein sogenanntes Jugendhearing statt. Dabei soll es unter anderem um Themen wie ÖPNV, Umweltschutz und Freizeitangebote gehen. Das teilt die Stadt Aulendorf mit.

So lief das erste Hearing 2019

Wie es in der Ankündigung heißt, gab es bereits 2019 das erste Jugendhearing unter der Organisation der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Kooperation mit dem Kreisjugendring Ravensburg in Aulendorf. Die Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen in Aulendorf wurden angehört und teilweise auch umgesetzt. Es entstand eine Arbeitsgruppe von Jugendlichen, die weiter an Projekten aus dem Jugendhearing arbeiten wollte. Allerdings wurde die Konstanz der Gruppe sowie der Plan, ein Jugendhearing im zweijährigen Rhythmus stattfinden zu lassen, durch die Corona-Pandemie durchbrochen.

Das ist für dieses Jahr geplant

Um Jugendliche jedoch weiter nachhaltig in der Stadt Aulendorf zu beteiligen, soll dieses Jahr laut Stadtverwaltung das Projekt Jugendbeteiligung neu entfacht werden. Mit dem Projekt „Jugend bewegt...Aulendorf“ von der Jugendstiftung Baden-Württemberg sei ein Partner gefunden worden, um das Vorhaben die nächsten zwei Jahre fortzusetzen, heißt es in der Mitteilung.

Im Anschluss an die Veranstaltung sollen die Ergebnisse der Stadtverwaltung und dann der Öffentlichkeit präsentiert werden. Jugendliche haben außerdem die Chance, sich an der Umsetzung der Wünsche weiter zu beteiligen.