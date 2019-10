Jugendliche bauen gemeinsam ein Hochbeet

Zwischen fünf und sieben Jugendliche haben täglich an der Herbstfreizeit der Kinderstiftung Ravensburg im Hofgarten-Treff in Aulendorf teilgenommen. Unter Anleitung von Kreativpädagoge Marco Ceroli bauten sie gemeinsam ein Hochbeet, das auf dem Freigelände im Hofgartenpark aufgestellt werden soll. „Es ist ein Traum für jeden Lehrer, mit wie viel Eifer und Konzentration die Jungs und Mädels bei der Sache sind“, freut sich Ceroli. „Es macht total Spaß“, bestätigt die 12-jährige Schriban und zeichnet eine Markierung auf das pinkfarbene Holz, während zwei Jungs am nächsten Tisch Löcher in eine Latte bohren. Draußen musste angesichts des schlechten Wetters extra ein Pavillon aufgebaut werden, damit die Jungs, welche mit Schaufel und Rechen den Untergrund für das Hochbeet vorbereiten, nicht völlig durchnässt werden. Trotz Dauerregen und nur 7 Grad Außentemperatur sind auch sie mit Feuereifer am Arbeiten. Am Ende der Woche werden die Teilnehmer unter Verwendung von vielen Kräutern dann ein leckeres Essen kochen und gemeinsam verspeisen. „Das wird bestimmt super“, hofft Rusol (12) und lädt die SZ-Mitarbeiterin zum Kommen ein. Wie die Hauptverantwortliche Roswitha Kloidt von Caritas-Bodensee-Oberschwaben erklärt, gehört das Aulendorfer Projekt zu „Tüftelei to go, einfach mal machen“, einem Bundes-Programm, das von ‚Demokratie leben‘ gefördert wird und an das Intergrationsprojekt der Stadt Weingarten angelehnt ist. Foto: Claudia-Evelyn Buchmüller