Jugendgottesdienst Team organisiert Church-Night

Das Jugendgottesdienst-Team der evangelischen Thomaskirche und das Team der Dobelmühle veranstalten am Mittwoch, 31. Oktober, ab 19 Uhr eine Church-Night. Bei der Veranstaltung wird der Reformationstag gefeiert. Die Church-Night übersetzt Luthers Reformthesen seit 2006 in die heutige Zeit. Am 31. Oktober soll die Wiederentdeckung der biblischen Botschaft gefeiert werden. Was Luther vor fast 500 Jahren elektrisierte, berührt Menschen auch heute, heißt es in einer Ankündigung. Die Veranstalter wollen Distanzierte neugierig machen auf Themen wie Bibel, Gemeinde und gelebten Glauben. Menschen, die mit Kirche sonst wenig anfangen können, sollen evangelische Spiritualität erleben, so die Mitteilung weiter. Anschließend an die Church-Night gibt es am Lagerfeuer Stockbrot, an der Church-Night-Bar warme Getränke und drumherum weitere Aktionen.