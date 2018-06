Jugendausbildung startet wieder

Die Stadtkapelle Aulendorf startet mit ihrer Jugendausbildung ins neue Schuljahr und nimmt neue Schüler auf. Das Jugendprogramm der Stadtkapelle Aulendorf umfasst frühkindliche Musikerziehung, das erste Notenspielen auf der Blockflöte oder das Erlernen eines Blas- oder Schlaginstrumentes. Für verschiedene Altersklassen wird dabei individueller Unterricht geboten. „Musik machen heißt auch, sich selbst etwas zuzutrauen und zu lernen, anderen und sich selbst zuzuhören“, schreibt die Stadtkapelle in einer Pressemitteilung.

Die musikalische Früherziehung übernehme in diesem Schuljahr Johanna Steinwandel. Wöchentlich trifft sich hier die Gruppe, um mit Singen, Rhythmusübungen und dem Spielen auf Orff-Instrumenten erste musikalische Erfahrungen zu sammeln. Nachdem mit den Instrumentallehrern ein Termin ausgemacht wird, startet auch dieser wöchentliche Unterricht. Dabei gibt es die Wahl zwischen Einzelunterricht und Unterricht in einer Kleingruppe. Nach den ersten Unterrichtsjahren können die Jugendlichen in der Jugendkapelle Beatz mitspielen. Die Jugendkapelle mit ihren derzeit über 60 Musikern ist das nächste Mal am 14. Oktober bei einem Benefizkonzert in Ebersbach zu hören.

Bei Interesse am Jugendangebot der Stadtkapelle gibt es weitere Informationen bei Jugendleiter Severin Hänsler unter Telefon 07525/1414.