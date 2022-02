Jo was saisch au beim Schlosscast!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der neuen Folge vom Schlosscast dreht sich alles um die Fasnet in Aulendorf. „Findet die Fasnet statt? Welche Bräuche gibt es und was kostet ein Kostüm mit Maske?“ Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, lud der Schlosscast einen Experten ein: Flo Angele, Zunftmeister der Narrenzunft in Aulendorf. Dieser konnte die Fragen von Alina und Alex problemlos und spontan beantworten. Selbst für eine kleine Gesangseinlage war sich Flo nicht zu schade und sang den PodcasthörerInnen das Zunftlied vor. Damit auch alle nicht Schwäbinnen und Schwaben den Liedtext verstehen, half er beim Übersetzen. Eine tolle Nachricht hat er zudem für alle FasnetsliebhaberInnen, die sich fragen, ob dieses Jahr wieder Fasnet möglich ist: „Fasnet ist wie Weihnachten und Ostern, das kann man nicht absagen.“ Der Schlosscast bedankt sich nochmals recht Herzlich für dieses tolle und entspannte Interview. Zu hören gibt es die neue Folge auf der Website der Schule am Schlosspark oder auf Spotify.