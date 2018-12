Jeder dritte Rettungswagen braucht länger als zehn Minuten

Schlaganfall, Herzinfarkt, Treppensturz: Menschen in Not wählen die 112 und bekommen Hilfe. Wie schnell, das unterscheidet sich von Einsatz zu Einsatz, aber auch von Ort zu Ort. Die gesetzliche Hilfsfrist wird dabei unterschiedlich gut eingehalten. Das belegen Zahlen, die aus einer Recherche innerhalb eines Kooperationsprojekts der Schwäbischen Zeitung mit dem Südwestrundfunk (SWR) hervorgehen. In Aulendorf hat sich die Situation mit der Eröffnung der Rettungswache vor knapp einem Jahr verbessert. Trotzdem ist die ehrenamtliche Helfer-vor-Ort-Gruppe nach wie vor stark gefragt.

15 Minuten soll ein Rettungswagen nach der gesetzlichen Vorgabe maximal brauchen, vom ersten Klingeln des Notrufs bis zum Patienten. Daneben gibt es eine aus notfallmedizinischer Sicht wünschenswerte Hilfsfrist, nach der ein Rettungswagen nicht länger als zehn Minuten brauchen sollte. Beides klappt in Aulendorf nicht immer.

2017 waren 528 Rettungswagen in Aulendorf im Einsatz, das geht aus den vom SWR erhobenen und der „Schwäbischen Zeitung“ zur Verfügung gestellten Daten hervor. Im selben Jahr war der Rettungsdienst in 89,2 Prozent der Fälle in spätestens 15 Minuten da. Bei der medizinisch wünschenswerten Hilfsfrist reiht sich Aulendorf 2017 in das große Feld derer ein, bei denen das in weniger als 80 Prozent der Fälle gegeben war. Gerade einmal in nur 26 Prozent der Fälle war 2017 der Rettungswagen in zehn Minuten oder schneller in Aulendorf vor Ort.

Neue Rettungswache macht sich bemerkbar

Mit der zum Jahresbeginn in Aulendorf eingerichteten Rettungswache hat sich die Situation deutlich geändert. Noch liegen keine Zahlen für das Gesamtjahr 2018 vor, allerdings zeichnet sich bereits aus den Daten für das erste Halbjahr 2018 ab: In 94,7 Prozent der Einsätze war der Rettungswagen spätestens 15 Minuten nach der Alarmierung vor Ort. Noch deutlicher ist der Sprung bei der medizinischen Hilfsfrist. In 66,9 Prozent der Fälle war der Rettungswagen in Aulendorf nun in maximal zehn Minuten da. Das heißt im Umkehrschluss allerdings auch, dass der Rettungswagen immer noch in 33,1 Prozent der Fälle länger als die aus medizinischer Sicht wünschenswerten zehn Minuten benötigt. Das ist fast jeder dritte Rettungswagen.

„Es ist besser geworden“, sagt Volker Geier über die Situation in Aulendorf. Er ist Geschäftsführer der Rettungsdienst Bodensee-Oberschwaben gGmbH, die auch die Geschäftsstelle des Bereichsausschusses Rettungsdienst und Betreiber der Integrierten Leitstellen im Rettungsdienstbereich Bodensee-Oberschwaben ist. Geier vermutet, dass das Ziel für den Bezirk Bodensee-Oberschwaben, 2018 in 95 Prozent der Fälle die 15-Minuten-Frist einzuhalten, nicht ganz erreicht wird. Über etwaige Konsequenzen werde im Frühjahr 2019 beraten. Auch Aulendorf könnte dann zum Thema werden, denn bislang ist die dortige Rettungswache nachts nicht besetzt. Das habe man im Bereichsausschuss auf dem Schirm, so Geier.

Um zu beurteilen, wie schnell Hilfe im Notfall kommt, lohnt sich auch ein Blick in die Strukturen vor Ort. So gibt es in Aulendorf, wie in vielen anderen Gemeinden auch, eine Helfer-vor-Ort-Gruppe des Deutschen Roten Kreuzes. „Das ist das Bindeglied zwischen dem Ersthelfer und dem Eintreffen des Rettungsdiensts“, erklärt Manfred Hügler, Vorsitzender der DRK-Ortsgruppe Aulendorf. Das heißt: noch bevor der Rettungswagen eintrifft sind oft die ehrenamtlichen Helfer des DRK Ortsvereins beim Patienten. Die Einsätze der derzeit drei Aulendorfer Ehrenamtlichen fließen in die Statistik zu Hilfsfristen nicht mit ein.

400 Einsätze der Helfer-vor-Ort-Gruppe

Die Helfer-vor-Ort-Gruppe wird ebenfalls von der Leitstelle aus informiert, auch nachts. 2017 hatte sie laut Hügler rund 400 Einsätze. Die Eröffnung der Malteser-Rettungswache habe eine deutliche Entlastung gebracht. Etwa 260 bis 270 Mal seien die Helfer-vor-Ort in diesem Jahr bislang zu Notfällen gerufen worden. Doppelstrukturen will man dabei offensichtlich vermeiden: „Wenn die Malteser da sind, werden wir gar nicht informiert“, erklärt Hügler. Sei der Malteser Rettungswagen aber bereits in einem anderen Einsatz, übernehme die Helfer-vor-Ort-Gruppe die Erstversorgung bis der Rettungsdienst – etwa aus Altshausen, Bad Schussenried oder Bad Waldsee kommt.

Dass auch Rettungswagen aus anderen Gemeinden – mit Bad Schussenried auch aus einem anderen Rettungsdienstbezirk – hinzugerufen werden, kommt auch nach der Eröffnung der Malteser Rettungswache weiter vor. Denn diese ist eine reine Tageswache; von 7 bis 19 Uhr stehen die Mitarbeiter mit einem Rettungswagen, zusätzlich zwischen 10 und 18 Uhr mit einem Krankentransporter, zur Verfügung. Nachts fährt bei Bedarf also weiterhin ein Rettungswagen von einem Standort einer umliegenden Gemeinde an. Von wo der Rettungswagen jeweils kommt, wird in der Leitstelle entschieden, die die GPS-Daten der Wagen verfolgt und so berechnen kann, welcher Wagen am schnellsten vor Ort sein kann. Aulendorf wird teilweise vom benachbarten Rettungsdienst Biberach mitversorgt. Diese Einsätze über die Grenzen von Rettungsdienstbereichen hinweg werden von der Statistik nicht erfasst.