Jazzprofessoren vermitteln die Lust am Improvisieren

Mit viel Glück hat die Leiterin der „Big Band Blönried“, Susanne Roggendorf, einen Termin für die begehrten Jazz Workshops des Künstlerkollektivs Jazz&More ergattert. Zu ihrer Freude konnte sie am Montagmorgen acht Mitglieder des Kollektivs im Studienkolleg St. Johann begrüßen, allesamt Vollblut-Jazzer mit Lehraufträgen an verschiedenen Hochschulen.

Unterstützt durch die Baden-Württemberg- und die Bauder Stiftung sind Jazz&More zweimal pro Jahr in der Schullandschaft Baden-Württembergs unterwegs, um jungen Musikern die Freude am Jazz und ein entsprechendes Knowhow zu vermitteln. Neben dem bekannten Bassisten Veit Hübner, der das Projekt auf den Weg gebracht hat, waren die Sängerin und Gesangspädagogin Fola DaDa im Einsatz, dazu der Saxophonist Klaus Graf, Bastian Stein an der Trompete, der Pianist Martin Schrack, Eberhard Buziak, Posaune, Göran Klinghagen, Gitarre sowie der Drummer Torsten Krill.

Das Ensemble wurde von vierzig Schülern der schuleigenen Big Band erwartet, die von Bandchefin Roggendorf entsprechend vorbereitet wurden. Dazu war man extra für ein Wochenende ins Schloss Einsiedel gefahren, wo man sich intensiv mit der anstehenden Musikliteratur vertraut machte. Laut des Workshop-Programms waren am Vormittag sowohl Einzelunterricht als auch Tutti-Proben angesagt. Am Abend folgte ein Abschlusskonzert, bei dem die Band ihre Fortschritte vor Publikum unter Beweis stellte. Jetzt galt es umzusetzen, was man morgens in Sachen solistischer Einsätze und Improvisation geübt hatte. Nachdem sich die Big Band Mitglieder, einheitlich in Schwarz gekleidet, entsprechend ihrer Register verteilt hatten, begrüßte Schulleiter Schneiderhan die Musiker und Gäste zu einem „einzigartigen Jazzabend“. Er sollte Recht behalten, denn zumindest für die Schüler, die sich hier zum ersten Mal als Solisten und Improvisationstalente präsentierten, war dies ein denkwürdiges Ereignis.

Ganz schön aufgeregt sei sie gewesen, meinte Sängerin Michaela, die zusammen mit ihren Kolleginnen den augenblicklichen Hitparadenstürmer „Havanna“, original gesungen von Camila Caello, interpretierte. Für die Instrumentalisten hatte bereits das Auftaktstück des Abends, „Watermelon Man“ von Herbie Hancock, eine Reihe solistischer Einsätze gebracht, wobei das Motiv von Saxophon zu Flöte, von Klarinette zu Trompete hüpfte. Professor Klaus Graf gab hier – one, two, three – den Takt vor und machte das Publikum auch gleich mit den Gepflogenheiten eines Jazzkonzerts vertraut: spontanen Beifall für die Solisten, und gesteigertes Klatschen am Ende eines Stücks. Denn: „Beifall ist das Brot der Künstler.“ Die Profi-Jazzer hatten die Schüler auch für den Swing begeistert, wovon es mit „In the mood“, bekannt vor allem durch Glenn Miller, eine überzeugende Probe gab. Nach dem Titel „September“, bekannt durch „Earth Wind and Fire“, sowie einem melodiösen Lieblingsstück der Schüler unter dem Dirigat von Susanne Roggendorf stand ein Bühnenumbau an, der Platz machte für den Auftritt der Band Jazz&More.

Blindes Verständnis untereinander

Die sieben Instrumentalisten, die teils auch komponieren, plus Sängerin Fola DaDa boten ihrem Publikum für eine knappe Stunde Jazz vom Feinsten, gespickt mit brillanten solistischen Einsätzen. Imponierend auch das nahezu blinde Verständnis der Musiker untereinander und die fühlbar lockere Atmosphäre. Der vehemente Beifall am Ende des Abends galt allen Beteiligten, die sich während des Tages und des Konzerts einbrachten und das Gelingen des Projekts ermöglichten. Viel Lob erhielten auch die Licht- und Tontechniker sowie die „Bühnenausstatter“ – allesamt aus den Reihen der Schüler – die Stühle, Notenständer und allerhand elektronische Gerätschaften auf Bühne arrangiert hatten.