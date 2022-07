Jahrgang 1940 Aulendorf fährt nach Wien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Aulendorfer Jahrgänger sind offensichtlich jung geblieben. Sie setzten ihre traditionellen mehrtägigen Reisen fort und wählten dieses Jahr für die 30-köpfige Gruppe die österreichische Hauptstadt Wien und das Burgenland als Reiseziel. Am Fuße des hoch über der Donau gelegenen Stifts Melk ging es bei strahlendem Sonnenschein auf dem Schiff durch die Wachau bis nach Dürnstein.

Trotz großer Hitze wurde am folgenden Tag Wien besichtigt. Zunächst ging es zum Schloss Belvedere, der Sommerresidenz von Prinz Eugen. Eine anschließende Fahrt auf dem Wiener Ring gab einen ersten Überblick über die Innenstadt. Dann folgte eine intensive, schweißtreibende Besichtigungstour zu Fuß vom Maria-Theresia-Platz über Parlament, Rathaus und Burgtheater zur Hofburg, in das einstige Machtzentrum der Habsburger. Ein Orgelkonzert in der barocken Kirche St. Peter war Genuss und Erholung von der Hitze zugleich. Auch der Besuch des Stephansdom spendete willkommenen Schatten.

Ein Tagesausflug führte am nächsten Tag ins Burgenland und an den Neusiedler See. Nach einem Besuch des Schlosses Esterházy und des Wohnhauses von Joseph Haydn in Eisenstadt ging es per Schiff auf die andere Seite des Neusiedler Sees und mit einem Pferdewagen zu einer Besenwirtschaft. Den Abend verbrachte man in geselliger Runde beim Heurigen in Grinzing. Zuvor warfen die Aulendorfer vom nahgelegenen Kahlenberg einen atemberaubenden Blick auf Wien und das Wiener Becken.

Krönender Abschluss der Reise war ein Besuch von Schloss Schönbrunn, der repräsentativen Sommerresidenz der Habsburger. Der Reiseführer vergaß nicht, die Gräfin Pauline und Graf Alfred von Königsegg-Aulendorf zu erwähnen, die beide an verantwortlicher Stelle am Hofe als Obersthofmeister/-in von Kaiserin Elisabeth (Sisi) wirkten.