Jahrgänger 1941 in Aulendorf treffen sich erstmals am 24. September

Bedingt durch die Corona-Krise, konnte der Jahrgang 1941 seine bisher vorgesehenen Zusammenkünfte nicht abhalten. Nach den Lockerungen wollen die Jahrgänger wagen, die beiden vorgesehenen Treffen miteinander zu verbringen, wie sie jetzt mitteilen.

Das erste Mal finden sich die Teilnehmer am Donnerstag, 24. September, um 10 Uhr zum Gedenkgottesdienst zusammen. Dieser findet nicht, nicht wie vorgesehen, in der Friedhofskapelle, sondern in der Pfarrkirche St. Martin statt. Mundschutz ist beim Betreten und Verlassen der Kirche Pflicht. Anschließend treffen sich die Jahrgänger im Jägerhäusle. Und zum Abschluss des Jahresprogramms 2020 kommen sie am Mittwoch, 25. November, um 14 Uhr im Schalmeienheim zusammen.