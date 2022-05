Jahreshauptversammlung der Marinekameradschaft Aulendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem 2021 unsere Jahreshauptversammlung ausgefallen war, konnte die diesjährige JHV am 8. April nach einigen Verzögerungen im Gasthaus Rad in Aulendorf doch noch stattfinden. Sie war mit 49 Personen beziehungsweise Mitgliedern gut besucht. Es mussten dieses Jahr alle Posten neu gewählt und alle Ämter neu besetzt werden, wobei die alten Amtsinhaber bis auf wenige Ausnahmen wieder gewählt wurden. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Günther Schoch (1.Vorsitzender und Dirigent), Willi Ohlinger (2.Vorsitzender), Gabi Meschenmoser (Schatzmeisterin), Peter Angele (Protokollführer), Gabi Stiefel (Schriftführerin), Konrad Schmid (Pressewart). Ehrenvorsitzender Siegfried Nussbaum und Falko Wohlfahrt sind als Kassenprüfer wieder gewählt worden. Zu den Beisitzern ist Anton Steinhauser hinzugekommen.

Viele Mitglieder wurden für ihre 10- bis 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Hervorzuheben sind in diesem Fall die 40-jährigen Mitgliedschaften von Siegfried Nussbaum und Günther Spähn in der Marinekameradschaft.

Nach fast zweijähriger Corona-Zwangspause startet der Marinechor mit frischem Wind neu durch und freut sich auf die neuen Auftritte in diesem Jahr. Dazu wünschen wir uns Verstärkung. Einige Mitglieder haben den Chor und die Kameradschaft in den letzten beiden Jahren leider verlassen. „Der Kahn hat Schlagseite, aber er kentert nicht“, wie es ein begeisterter Fan neulich formulierte. Das ist zwar etwas übertrieben, aber soweit wollen wir es erst gar nicht kommen lassen.

Gerne heißen wir neue Sänger und gerne auch Musiker herzlich willkommen, die Gefallen an Shanties, Oldies oder auch an ganz populären, modernen Marinesongs (á la Santiano) haben. Für das gemeinsame Singen sind nicht unbedingt Notenkenntnisse erforderlich. Der Spaß an der Musik und die Begeisterung für unsere Lieder stehen im Vordergrund. Natürlich kommt auch bei uns die Geselligkeit außerhalb der Proben und Auftritte nicht zu kurz. Wir proben jeden Mittwoch um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen. Gerne können Sie uns auch im Internet besuchen: www.marinekameradschaft-aulendorf.de oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen: vorsitzender@marinekameradschaft-aulendorf.de.