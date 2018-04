Ist Ballensilage eine Alternative zum Fahrsilo?

Die unlängst in Kraft getretene neue Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, kurz AwSV, stellt Landwirte nach Angaben des Ravensburger Landratsamts bundesweit vor neue Herausforderungen. Darüber hat Annette Jilg vom Landwirtschaftlichen Zentrum Aulendorf jetzt bei einer Informationsveranstaltung des Landwirtschaftsamts in Kißlegg vor Landwirten gesprochen.

Neben der neuen Düngeverordnung und den damit einhergehenden Vorschriften seien auch die Anforderungen an Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen (JGS) gestiegen, heißt es vonseiten des Landratsamtes. Durch die stetig zunehmenden Investitionskosten beim Bau derartiger Anlagen werde für einige Landwirte deshalb die Produktion von Siloballen als Alternative zum Fahrsilo interessant.

Mit der Eingangsfrage „Was will die Kuh? Und was will der Landwirt?“ begann Annette Jilg vom Landwirtschaftlichen Zentrum Aulendorf ihren Vortrag. Ziel eines jeden Landwirts seien eine wirtschaftliche Milchviehhaltung und gesunde Tiere, denn nur dann würden diese ihre volle Leistung geben. Eine optimale Grundfutterqualität sei dabei das entscheidende Bindeglied. Das Futter sollte also bestmöglich an die Leistung der Kuh angepasst sein, das heißt ohne Fehlgärung oder Verschmutzung. Eine entsprechende Qualität kann laut Jilg sowohl durch das Einsilieren mit Häcksler oder Ladewagen als auch über das Pressen von Rund- und Quaderballen erzielt werden.

Annäherung der Kosten

Ein wesentlicher Vorteil der Ballensilage gegenüber anderen Silageverfahren sei die Entzerrung der Erntezeiten. Aufgrund dessen, dass nicht die gesamte Fläche auf einmal einsiliert werden muss, sei es möglich, die Ernte mit deutlich weniger (Fremd-)Arbeitskräften zu bewältigen, erklärte Jilg. Werden die gelagerten Siloballen zusätzlich beschriftet oder nach den jeweiligen Ernteschnitten sortiert, könne die Zusammenstellung des Futters optimal den jeweiligen Tierbedürfnissen angepasst werden. Beim Kostenvergleich könne die Ballensilage zumindest momentan jedoch noch nicht mit anderen Verfahren mithalten.

Stellt man die variablen Kosten der Ballensilage beispielsweise der Futterwerbung durch Ladewagen oder Feldhäcksler gegenüber, ergäben sich Mehrkosten von bis zu 20 Euro je Tonne bei Rund- und Quaderballen. Auch in der Lagerung ist die Ballensilage nach den Worten der Expertin in etwa fünf bis sechs Euro je Tonne teurer als beispielsweise eine Futterlagerung im Fahrsilo oder Siloschlauch. Da die Kosten für den Bau von Siloanlagen voraussichtlich aber steigen werden, könnten sich die Kosten der Verfahren in Zukunft annähern, so Annette Jilg. Insbesondere die Maisballenerzeugung sei nach den Worten der Landwirtschaftsexpertin bislang im Vergleich zur Grassilage noch sehr aufwendig und teuer. Jilg rät deshalb zu einer Mischung aus Ballensilage und Fahrsilo.

Das richtige Tempo ist wichtig

Alex Schöneberg aus Leutkirch entschied sich bereits im Jahr 2014 dafür, in eine Press- und Wickelkombination zu investieren und die komplette Grassilageernte künftig per Ballenpresse mit Wickler zu erledigen. Er wies in seinem Vortrag darauf hin, dass eine Schwadbreite von 1,40 bis 1,50 Meter und eine Geschwindigkeit zwischen sieben und acht Kilometer pro Stunde beim Pressen zu einer optimalen Beschickung der Presse und einer hohen und gleichmäßigen Pressdichte führten. Beim Ballenabwurf hingegen müsse die Geschwindigkeit wesentlich reduziert werden, da andernfalls die Ballen beim ersten Bodenkontakt aufreißen können.

Was die Anzahl der Folienschichten betrifft, sind sich Landwirte und Experten einig, dass sich ab sechs oder mehr Lagen Silofolie die Gasdurchlässigkeit nicht mehr verändert. Eine optimale Folie für alle Pressen gebe es aber nicht, so der einhellige Tenor. Diese müsse vielmehr individuell für jede Presse ausprobiert werden. Einig waren sich die Teilnehmer auch, dass es zur Ballensilage noch mehr Untersuchungen seitens der Bundes- und Landeseinrichtungen geben müsse.