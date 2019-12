Irische Schüler entdecken Aulendorf und die Region

Wie sieht der Schulalltag in Deutschland aus? Wie ist es, wenn Mädchen und Jungen in der gleichen Schule unterrichtet werden? Wie begehen deutsche Familien die Vorweihnachtszeit? Diese Fragen konnten 17 irische Schüler aus der Stadt Naas ( rund 20 000 Einwohner, 35 Kilometer südwestlich von Dublin gelegen) für sich beantworten. Sie nahmen vom 3. bis 10. Dezember am Schüleraustausch des Gymnasiums Aulendorf teil.

Begleitet wurden die sechs Jungen der reinen Jungenschule CBS Naas und die elf Mädchen des St. Mary’s College laut Pressemitteilungvon ihren Lehrerinnen Margit Lonergan, einer ehemaligen Aulendorferin (genauer: Münchenreuterin), die seit vielen Jahren in Irland lebt und an der Naas CBS unter anderem Deutsch unterrichtet, sowie Caroline Shanahan, Lehrerin für Mathematik und Französisch am St. Mary’s College.

Neben dem alltäglichen Leben in den Austauschfamilien, dem Kennenlernen des deutschen Schulalltags, sowie diversen Freizeitaktivitäten mit den Austauschpartnern und deren Familien, habe es auch eine Stadttour in Aulendorf sowie einen Ausflug zum Ulmer Weihnachtsmarkt gegeben. Besucht wurde auch Bregenz, inklusive einer Seilbahnfahrt auf den Pfänder.

Der Gegenbesuch der Schüler des Gymnasiums Aulendorf in Irland wird laut Mitteilung im Frühjahr 2020 stattfinden. Alle Beteiligten seien mit dem Verlauf des Besuchs sehr zufrieden gewesen. Er habe den Schülern eine einmalige Gelegenheit gegeben, neue Freundschaften und Eindrücke zu gewinnen sowie auch die eigene Sprachkompetenz zu verbessern.